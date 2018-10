freenet TV und maxdome mit neuem Entertainment-Paket

maxdome jetzt auch bei freenet TV Mit einem neuen Entertainment-Paket können Kunden von freenet TV ab sofort auf zwei Welten zugreifen inklusive der benötigten Hardware zum attraktiven Komplettpreis. Das "freenet TV Entertainment Paket" ermöglicht den Zugriff auf klassisches Fernsehen in HD sowie attraktive Video-On-Demand-Inhalte in einem Kombiprodukt.

TV-Modul als Schlüssel

Das enthaltene TV-Modul ermöglicht die Freischaltung der privaten HD-Programme und ist so der Schlüssel zur Welt des Fernsehens. Darüber hinaus bietet das neue Paket jeweils sechs Monate lang alle freenet-TV-Programme in HD sowie über 50 000 Filme und Serien von maxdome. Das Angebot von maxdome und freenet TV ist deutschlandweit über DVB-T2 HD und Satellit verfügbar. Benötigt wird zudem ein Internetzugang.

Das neue Entertainment-Paket ist ohne Abo erhältlich und kostet einmalig 89 Euro, was einer Ersparnis von rund 30 Euro entspricht. Auch für bestehende freenet-TV-Kunden gibt es ein attraktives Entertainment Angebot: Mit der neuen maxdome-Option lassen sich die Inhalte von maxdome zum Vorteilspreis von 6,99 Euro monatlich im Online-Kundenkonto hinzubuchen.

Bedürfnisse jüngerer Kunden werden besser gedeckt

„Die Kombination aus klassischem Fernsehen in bester Bildqualität und Video on Demand entspricht den Bedürfnissen gerade unserer jüngeren Kunden", erklärt Björn Sorge, Director Product und Customer Experience freenet TV. Dabei stehe "die kundenfreundliche Integration in die freenet-TV-Welt bei uns an oberster Stelle. Wir wollen es für unsere Kunden einfach und flexibel halten – mit den relevanten Services direkt aus einer Hand. Dies ist uns mit dem freenet-TV-Entertainment-Paket und der Partnerschaft mit maxdome sehr gut gelungen".

"Die Partnerschaft mit freenet TV unterstreicht unseren Anspruch dem Kunden das perfekte Gesamtpaket aus Live TV in HD Qualität und Video on Demand anbieten zu können", ergänzt Alexander von Woikowsky, Chief Content Officer und Managing Director maxdome GmbH. Mit einmaliger Registrierung könne der Kunde nicht nur aus einer Auswahl an über 50 000 Filmen und Serien, sondern auch den besten Programmen wählen. "Deshalb stellt das gemeinsame Entertainment-Paket für den Kunden einen absoluten Mehrwert dar".

Das freenet-TV-Entertainment-Paket ist ab sofort im Fachhandel und auf www.freenet.tv erhältlich. Die monatlich kündbare maxdome Option kann von Bestandskunden im freenet-TV-Kundenkonto gebucht werden.