freenetTV Hybrid-Stick: Der Anfang vom Ende für DVB-T2 HD

freenet TV, das über Antenne in DVB-T2 HD verbrei­tete und verschlüs­selte Angebot von privaten TV-Sendern, verliert bereits mehrere Jahre in Folge konti­nuier­lich Kunden. Wie jetzt aus dem Geschäfts­bericht der freenet AG für 2022 hervor­geht, hat dieser Trend auch im vergan­genen Jahr ange­halten. Die Zahl der Umsatz gene­rie­renden Nutzer redu­zierte sich in den zwölf Monaten des abge­lau­fenen Jahres von 796.600 um 111.000 auf jetzt 685.600 zahlende Abon­nenten mit Stichtag 1. Dezember 2022. Im vergan­genen Jahr hatte freenetTV zudem die Abo-Preise erhöht.

Grund: Unat­trak­tives Angebot der Privat­sender

freenet TV wird zum Auslaufmodell

Screenshot: teltarif.de, Quelle: freenet.tv freenet TV bleibe zwar auch im Geschäfts­jahr 2022 profi­tabel – unge­achtet des erwar­tungs­gemäßen Nutzer­rück­gangs, der laut dem Platt­form­betreiber "im Wesent­lichen auf das unat­trak­tive Programm­angebot der Privat­sender zurück­zuführen ist". freenet TV rechnet laut eigener Aussage für seine Anteils­eigner aber mit einem weiter stark nach­las­sendem Inter­esse seiner Abon­nenten an DVB-T2 HD und folg­lich sinkenden Abozahlen, was den Dienst schon bald nicht mehr wirt­schaft­lich machen könnte.

Boom bei waipu.tv

Ganz anders sieht das beim haus­internen Konkur­renten waipu.tv aus. Die Abon­nen­ten­zahl des Online-TV-Ange­bots ist auch im abge­lau­fenen Geschäfts­jahr stark gewachsen. Rund 250.000 Neukunden gewann waipu.tv im Jahr 2022 hinzu. Zum Jahres­ende verzeich­nete waipu.tv eine Abon­nen­ten­zahl in Höhe von 970.000. waipu.tv habe sich mitt­ler­weile als ein Anbieter mit attrak­tivem Preis-Leis­tungs-Verhältnis auf dem deut­schen Markt etabliert. Zudem hätten zahl­reiche neue Sender und Part­ner­schaften die Reich­weite des Produktes erhöht.

Hybrid-Stick soll Kunden von DVB-T2 zum Internet über­führen

Offenbar plant freenet TV daher, seine zahlenden Kunden langsam von DVB-T2 HD aufs Internet-TV umzu­schichten. In einer Präsen­tation für seine Aktio­näre findet sich auf Seite 11 der Hinweis, dass man Ende 2023 die Absicht habe, einen Stick an die DVB-T2-Abon­nenten für den hybriden Empfang von IPTV und Terre­strik zuzu­teilen, offenbar mit dem Ziel, diese auf inter­net­basierte Dienste wie waipu.tv zu über­führen. Experten sehen darin den Anfang vom Ende des Enga­gements der freenet-Gruppe für die DVB-T2-Ausstrah­lung.

Eine Über­raschung wäre es nicht, denn die freenet AG glaubt selbst nicht mehr an ihr Produkt und rechnet mit einem natür­lichen Ende im Jahr 2030.