Zur IFA: freenet TV senkt Preis für TV-Modul

freenet TV senkt den Preis seines TV-Moduls: Mit 34,99 Euro sei es so günstig wie nie. Einsteiger profi­tierten zudem von einem Monat freenet TV gratis.

Pünkt­lich zur IFA 2019 sorgt die TV-Platt­form freenet TV für ein spezi­elles Angebot und senkt den Preis seines TV-Moduls für CI+-Schächte: Mit 34,99 Euro (UVP) sei es so günstig wie nie, so der Anbieter. Einsteiger profi­tierten zudem von einem Monat freenet TV gratis.

"Mit unserem neuen Einsteiger-Modul erwei­tern wir einmal mehr unsere umfang­reiche Produkt­familie. Nun können sich die Zuschauer so einfach wie noch nie unver­bind­lich von den vielen Vorteilen von freenet TV über­zeugen: Bis zu 69 HD-Programme, freenet TV connect inklu­sive, ohne Abo, ohne auto­mati­sche Verlän­gerung, ohne Smart­card", erklärt Dr. David Tornai, Head of Sales freenet TV bei Media Broad­cast, zum Vermark­tungs­start des neuen Einstei­geran­gebots.

Das Angebot ist ab sofort im Fach­handel erhält­lich. Das TV-Modul ist für DVB-T2 HD-taug­liche TV-Geräte mit CI+ Schacht geeignet. Zuschauer können direkt nach der Regis­trie­rung die volle Programm­viel­falt genießen.

freenet TV auf der IFA

Das CI-Modul von freenet TV "Für den Handel ergeben sich kurz nach der Sommer­pause damit Optionen für attrak­tive Bundles, sowie für zusätz­liche Umsatz­poten­tiale im Zube­hörge­schäft und durch Upsel­ling-Möglich­keiten. Hierfür stellen wir Händ­lern wie gewohnt umfang­reiche Hilfen für den POS bereit", macht Dr. Tornai abschlie­ßend deut­lich. "Darüber hinaus präsen­tieren wir das neue Angebot auf der IFA in Berlin in Halle 2.2 am Stand 301 bei TELESTAR.“

Bislang ist das Inter­esse an einer Zahlungs­beriet­schaft für freenet TV eher gering In ihrer Halb­jahres-Zwischen­bilanz meldete die Freenet-Group den Anstieg der "umsatz­gene­rierenden" Kunden von um 37 000 auf jetzt 1,037 Millionen im Vergleich zum 1. Halb­jahr 2018. Dies liege "weiterhin leicht über dem lang­fris­tigen Ziel von über 1,001 Millionen freenet TV Abo-Kunden".

