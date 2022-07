Drängt freenet Senioren teures Norton-Sicherheitspaket auf?

mobilcom-debitel ist als Marke Geschichte, seit wenigen Tagen werden - wie berichtet - die Tarife der Marke unter dem Namen freenet Mobil­funk vermarktet. Noch ist nicht klar, wie sich das auf die Preise und die geschäft­liche Ausrich­tung der Marke auswirken wird.

Insbe­son­dere die Marke­ting-Methoden des Unter­neh­mens standen immer wieder in der Kritik - erst kürz­lich wurde uns der folgende Fall von einem Leser zuge­tragen.

Die Norton Sicherheits-Option bei freenet

Bild: freenet Noch vor der Umstel­lung von mobilcom-debitel auf freenet schrieb uns ein Kunde Anfang Juli:

Zunächst empfahlen wir dem Leser, für seinen Tarif drin­gend eine Dritt­anbie­ter­sperre setzen zu lassen. Seit Geltung der neuen Rege­lungen im Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz (also seit Dezember) können Kunden­ser­vice-Mitar­beiter eine derar­tige Option ohnehin nicht sofort wirksam schalten, sondern der Kunde muss dies vorab in Text­form bestä­tigen.

Für den Fall, dass der Kunde sich von derar­tigen Anrufen beläs­tigt fühlt, empfahlen wir ihm, bei freenet seine mögli­cher­weise mit dem Vertrags­abschluss erteilte Werbe­ein­wil­ligung per E-Mail zu wider­rufen. Berichtet werden der teltarif.de derar­tige Geschichten übri­gens häufig von Senioren. Wir haben daher bei freenet zu der Sache nach­gefragt.

Bei unserer Anfrage wollten wir von dem Provider wissen, ob der Kunden­ser­vice aktuell vermehrt Kunden anruft, um derar­tige Zusatz­pro­dukte zu verkaufen. Speziell dazu wollten wir wissen, ob dabei alle Kunden glei­cher­maßen ange­rufen werden oder manche Kunden­gruppen bevor­zugt (z. B. Senioren). Uns inter­essierte auch, ob das beschrie­bene Verhalten des Kunden­ser­vice-Mitar­bei­ters zur Schu­lung der Mitar­beiter dazu gehört.

Darüber hinaus fragten wir, ob mobilcom-debitel wirk­lich bestä­tigen kann, dass eine derart hohe Gefahr bei Mobil­geräten besteht und dass diese durch die Buchung dieses Produkts wirk­lich gebannt ist. Abschlie­ßend wollten wir in Erfah­rung bringen, ob der Preis mit knapp 240 Euro für zwei Jahre vergli­chen mit dem zu erwar­tenden Nutzen für ein derar­tiges Produkt nicht total über­höht sei. Hierzu schrieb uns der Provider:

Es ist aber nicht im Inter­esse des Unter­neh­mens, beim Kunden den Eindruck zu erwe­cken, dass für ihn persön­lich ein rele­vantes Sicher­heits­risiko vorliegt. Sollte dies in diesem Fall so sein, so bedauern wir das ausdrück­lich. Sofern die Möglich­keit besteht, dass Sie uns den Namen und die Ruf- bzw. Kunden­nummer zur Verfü­gung stellen können, so gehen wir dem Fall gern noch einmal indi­viduell nach – nicht zuletzt auch, um zu prüfen, ob der Agent in der Bera­tung den an ihn gestellten Quali­täts­anspruch gerecht geworden ist oder ob etwaige Nach­schu­lungen notwendig sind. Insge­samt findet das monat­lich künd­bare Angebot bei unseren Kunden viel Zuspruch. Ob sich die Kosten dafür lohnen, muss natür­lich jeder Kunde für sich selbst entscheiden