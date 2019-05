freenet Mobile: Name und Tarife neu - Wartung bei FUNK

free­net­mobile heißt jetzt freenet Mobile und senkt die Preise seiner Allnet-Flats auf Preise "ab 4,99 Euro" im Monat. Und am Wochen­ende gibt es Wartungs­arbeiten bei freenet FUNK.

Aus freenetmobile wird freenet Mobile mit neuen (günstigeren) Tarifen. Am Tarif freenet FUNK werden am Wochenende Wartungsarbeiten vorgenommen. Die Marke free­net­mobile des digi­talen Life­style- und Mobil­funk­anbie­ters der Freenet AG heißt ab sofort freenet Mobile (mit Klein­schrei­bung vorne, Leer­taste und Groß­schrei­bung hinten) - und dazu passend gibts ab Montag auch neue Tarife.

Ab 4,99 Euro im Monat

Ab Montag senkt freenet Mobile die Preise seiner Allnet Flats mit 24 Monaten Lauf­zeit. Der Tarif 2 GB LTE Allnet Flat wird dann schon ab 4,99 Euro verfügbar sein.

Der Tarif wird im „Top D-Netz“ reali­siert. Unter dem Begriff „Top D-Netz“ versteht der Anbieter den Netz­betreiber Voda­fone (D2). Ruft man auf der jetzigen Home­page www.freenetmobile.de (noch unver­ändert) die Tarife und hier das Produkt­infor­mati­onsblatt auf, erkennt man den Netz­betreiber spätes­tens am Tarif­code „VF“ wie Voda­fone.

Die neue Preis­logik von freenet Mobile sieht vor, dass in den ersten 12 Monaten ein sehr güns­tiger Preis gezahlt wird und sich dieser ab dem 13. Monat erhöht. Die Effek­tivpreise werden aber güns­tiger, betont der Anbieter.

Bei freenet Mobile ist immer zu beachten, dass LTE in den Allnet-Flats zwar enthalten ist, aber maximal mit 21,6 MBit/s. Grund­sätz­lich raten wir, vor einer Unter­schrift oder Online-Bestel­lung daher zu prüfen, ob die Netz­versor­gung von Voda­fone am geplanten Einsatzort mit ausrei­chend ist.

Wartungs­arbeiten bei freenet FUNK am Wochen­ende

FUNK ist ein neuer Tarif der freenet-Gruppe. Nicht zu verwechseln mit der Funkanwendung für Jedermann auf 149 MHz, die auch "Freenet" heißt. Der über eine App verwal­tete Mobil­funk­tarif freenet FUNK, der im Netz von o2 reali­siert ist und seri­enmäßig auch LTE und VoLTE erlaubt (passendes Endgerät voraus­gesetzt), ist momentan in der Mobil­funk-Szene sehr ange­sagt. Auf Twitter meldete sich ein @FUNKfreenet Account, der aber nicht offi­ziell von Freenet betrieben wurde, und preschte mit einigen Infor­mationen weit über den aktu­ellen Stand der Dinge hinaus. Wie dort nun gemeldet wird, sei dies kein offi­zieller Freenet-Account, sondern stimme seine Meldungen künftig mit der Original Freenet AG ab.

Die erste - wohl abge­stimmte - Meldung ist inter­essant: So meldet der Twitter-Account "Wartungs­arbeiten" bei o2. Das wirkt sich auf die freenet-FUNK-Nutzer wie folgt aus: Sie sollen von Samstag (18. Mai, 22 Uhr) bis Sonntag (19. Mai, 15 Uhr) keine Einstel­lungen am eigenen freenet-FUNK-Account wie Erst-Akti­vierung, Pausie­rung, Reak­tivie­rung oder Kündi­gung vornehmen können. Wir werden sehen. Falls es nicht stimmen sollte oder schneller vorüber sein sollte - um so besser.

