750 MB Telekom LTE mit 100 Minuten für unter 4 Euro

Tarife für Wenignutzer bei freenet Mobile

Bild: dgrilla - fotolia.com Obwohl die Allnet-Flat mit 3 oder 4 GB Daten­vo­lumen momentan als der "Rundum-Sorglos-Handy­tarif" betrachtet wird, gibt es nach wie vor Kunden, die güns­ti­gere Tarife bevor­zugen, weil sie beispiels­weise die Allnet-Flat über­haupt nicht ausnutzen.

Zahl­reiche Provider haben darum immer noch Tarife für Wenig­te­le­fo­nierer im Angebot. Eine Zeit­lang gab es die Unsitte, dass diese Tarife für Wenig­te­le­fo­nierer auch nur mit mini­malen Daten­pa­keten von 100 MB oder 200 MB ausge­stattet werden - doch das ändert sich gerade.

750 MB statt bisher 500 MB

Bild: dgrilla - fotolia.com freenet Mobile hat schon seit längerer Zeit einen Tarif namens LTE Smart­phone Flat 500 MB im Angebot. Dieser beinhal­tete bislang 100 Frei­mi­nuten sowie 500 MB im LTE-Netz der Telekom (bei maximal 25 MBit/s). SMS wurden schon immer separat mit 9 Cent abge­rechnet, dies ist auch der Preis für Folge­mi­nuten nach Verbrauch der 100 Minuten. Den Tarif gab es auch mit einmo­na­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit.

Im Rahmen einer Aktion hat freenet Mobile das Daten­vo­lumen dieses Tarifs auf 750 MB aufge­stockt. Die Grund­ge­bühr bleibt dabei bei 3,99 Euro im Monat, auch nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Der Tarif nennt sich nun LTE Smart­phone Flat 500 MB. Alter­nativ ist der Tarif auch mit einmo­na­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit erhält­lich.

In der Zwei­jahres-Vari­ante fällt ein einma­liger Anschluss­preis von 9,99 Euro an, bei der Version mit kurzer Lauf­zeit sind es 19,99 Euro. Der Bonus von 25 Euro beim Mitbringen der bishe­rigen Rufnummer wird nur bei der 24-mona­tigen Vari­ante gewährt. Um den Bonus zu erhalten, muss inner­halb von 30 Tagen nach Frei­schal­tung der SIM-Karte eine SMS an die Kurz­wahl-Nummer 72961 mit dem Text "klar­mobil" versendet werden.

Allnet-Flat mit 8 GB statt 6 GB

Doch auch bei einem Allnet-Flat-Tarif zeigt sich freenet Mobile momentan etwas spen­dabel. Die LTE Allnet Flat 6 GB wird aktuell um 2 GB auf 8 GB aufge­stockt, die Grund­ge­bühr liegt bei 13,99 Euro. Auch dieser Tarif ist alter­nativmit einmo­na­tiger Mindest­lauf­zeit bestellbar.

Alle Smart­phone-Tarife im Telekom-Netz mit mindes­tens 100 Minuten und 1 GB können sie in unserem Tarif­ver­gleich mitein­ander verglei­chen.

