freenet Internet: Neuer DSL-Tarif - nicht nur aus der App

Nach Handy-Tarifen per App gibts nun auch einen DSL-Tarif, der per App bestellbar ist: freenet Internet erwei­tert sein Sorti­ment um einen monat­lich künd­baren VDSL-Tarif. Buchbar ist er auch an einem Ort außer­halb der App.

freenet Internet startet VDSL-Tarif

Bild: freenet Internet Handy-Tarife, die direkt per App gebucht und admi­nis­triert werden, gibt es schon seit einigen Jahren: Ein Preis­bre­cher bleibt weiterhin freenet Funk mit einem täglich künd­baren Smart­phone-Tarife für rund 30 Euro mit unli­mitierter Internet-Flat­rate. Im Sommer 2022 kam freenet Internet mit 1 TB LTE-Daten­volumen zum Preis von monat­lich 29,99 Euro hinzu.

Seiner­zeit war es schon ange­kün­digt worden: freenet Internet plante bereits damals, auch einen DSL-Tarif anzu­bieten. Mit einem Start im Jahr 2022 hat es zwar nicht mehr geklappt - aber nun ist der Tarif freenet Internet DSL buchbar.

Im "Fest­netz von Voda­fone"?

freenet Internet startet VDSL-Tarif

Bild: freenet Internet Wie bisher muss auch für freenet Internet DSL die App von freenet Internet instal­liert werden. Auf der Webseite von freenet Internet kann der Tarif zwar nicht gebucht werden, es ist dort aber möglich, eine DSL-Verfüg­bar­keits­abfrage zu machen.

Etwas verwir­rend ist aller­dings der Hinweis auf der Webseite, der Tarif werde im "Fest­netz von Voda­fone" reali­siert. Das bedeutet aber nicht, dass es sich um einen TV-Kabel­tarif handelt, sondern um einen DSL-Tarif, der mit Voda­fone als Resale-Partner reali­siert wird. Dass es sich um einen DSL-Tarif handelt, prüften wir anhand einer Adresse, an der auch sicher kein Voda­fone-TV-Kabel verfügbar ist. Trotzdem wurde eine Verfüg­bar­keit von freenet Internet DSL für diese Adresse ange­zeigt.

Es handelt sich also um einen echten DSL-Tarif, den freenet Internet gemeinsam mit Voda­fone reali­siert, für dessen Schal­tung dann aber doch der jewei­lige Netz­betreiber wie beispiels­weise die Deut­sche Telekom verant­wort­lich ist.

Das sind die Kondi­tionen des Tarifs

Über die App von freenet Internet kann exakt ein DSL-Tarif gebucht werden, und zwar ein VDSL-Tarif mit maximal 100 MBit/s und Internet-Flat­rate. Der Tarif ist monat­lich kündbar und kostet wie der LTE-Tarif monat­lich 29,99 Euro. Dazu kommt eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 29,99 Euro.

Bezahlt werden kann der in der App gebuchte Tarif via PayPal oder per SEPA-Last­schrift. Der Kunden­ser­vice erfolgt - wie oft bei App-Tarifen - zunächst über einen Chat-Bot. Der Kunde kann entweder einen eigenen bereits vorhan­denen Router verwenden oder bei freenet Internet dafür eine AVM FRITZ!Box 7530 AX für einmalig 149,99 Euro dazu bestellen. Der Preis ist übri­gens nicht über­teuert, die FRITZ!Box 7530 AX kostet im freien Handel auch um die 150 Euro.

Gebucht werden kann der freenet Internet DSL nicht nur per App, sondern darüber hinaus auch vor Ort in allen freenet Shops.

Das Schweigen zur Tele­fonie...

freenet Internet nimmt auch am Verfahren für einen geord­neten DSL-Anbie­ter­wechsel teil und bietet an, beim bishe­rigen DSL-Anbieter zu kündigen. Aufschluss­reich ist aller­dings, dass auf der Webseite in der Tarif­beschrei­bung bei freenet Internet DSL nirgends von Tele­fonie die Rede ist. Und in der Tat: Erst beim Blick auf das Produkt­infor­mati­ons­blatt gemäß TK-Trans­parenz­ver­ord­nung zeigt sich, dass es sich um einen reinen Internet-Tarif ohne Fest­netz-Tele­fonie handelt. Auf dem Produkt­infor­mati­ons­blatt ist explizit nur das Häkchen bei Internet gesetzt, nicht aber bei Telefon und TV.

Wer also zu freenet Internet DSL wech­selt, muss damit rechnen, dass die bishe­rigen Fest­netz-Rufnum­mern deak­tiviert werden und nicht mehr verwendbar sind. Wer drin­gend auf die bishe­rigen Fest­netz­num­mern ange­wiesen ist, kann diese jedoch zu einem VoIP-Provider portieren (Tarif­ver­gleich VoIP) und diese dann per VoIP über den reinen Internet-Anschluss nutzen.

Wer aber ohnehin nicht per Fest­netz tele­foniert und DSL ledig­lich fürs Internet genutzt hat, ist wahr­schein­lich ohnehin schon vor Jahren auf Handy-Tele­fonie umge­stiegen und nicht davon betroffen.

Mit der FRITZ!Box von AVM können Sie auch tele­fonieren. Wir zeigen, wie Sie mit alter­nativen VoIP-Diensten tele­fonieren und dabei Geld sparen können - beispiels­weise bei Tele­fonaten ins Ausland.