Roaming-Test: freenet FUNK im Ausland nutzen

Wer vor Jahren eine SIM-Karte für sein Mobil­telefon wollte, musste einen Mobil­funk­ver­trag abschließen. Dazu waren monat­lich eine Summe X und pro Minute oder MB eine Summe Y zu bezahlen. Beim Prepaid-Modell muss man ein bestimmtes Guthaben vorab auf ein "Konto" einzahlen und kann die Karte dann eine Zeit­lang nutzen, wobei diese Zeit von mögli­cher­weise unbe­kannten Krite­rien des Netz­betrei­bers oder Karten­anbie­ters abhängt.

Der Traum von Data Unli­mited

Das Konzept von freenet FUNK ist interessant, hat aber im Ausland weiter Schwächen

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Auch im Fest­netz hat es lange gedauert, bis die Daten­menge auf "Unli­mited" einge­stellt werden könnte. Dabei hat jeder Netz­betreiber im Hinter­kopf eine Höchst­summe "gespei­chert" welche der Kunde (hoffent­lich) nie über­schreiten wird. Wenn es wenige Power-Nutzer und viele mode­rate Nutzer gibt, passt das am Ende des Tages.

Weniger Büro­kratie, schnel­lerer Abschluss

Einen Mobil­funk­ver­trag abzu­schließen, ist ein büro­kra­tisches Unter­fangen. Eine Prepaid-Karte erfor­dert eine ID-Prüfung, die je nachdem wie gut der Kunde schon ausge­rüstet ist, noch umständ­licher werden kann. Da kam die freenet AG, zu der die bekann­teste Marke mobilcom-debitel gehört, auf die Idee, einen neuen Tarif aufzu­legen der FUNK heißt. Die Idee: Ein Kunde hat schon einen Mobil­funk­tarif, ein Handy und lädt sich eine App herunter. Darüber über­mit­telt er seine Kunden­daten an die freenet AG, die ihm eine neue SIM-Karte im Tarif FUNK schickt.

Das Beson­dere an diesem Tarif ist: Der Kunde muss als Zahlungsart den Dienst PayPal angeben. Das reicht für freenet FUNK, den Kunden als "geprüft" anzu­sehen, die sonst kompli­zierte ID-Prüfung mit Video-Chat, Post-Ident oder dem Besuch im Shop entfällt.

In der Tarif-App kann der Kunde täglich neu wählen, ob er pro Tag maximal 1 GB Daten oder "Unli­mited" Daten über­tragen will und der Kunde kann seine Karte auch "pausieren". Damit die Kosten über­schaubar bleiben, entschied sich freenet zunächst, die Funk­tion "Inter­national Roaming" komplett wegzu­lassen.

teltarif.de ist kurz nach der Frei­schal­tung der ersten freenet-FUNK-SIM-Karten nach Frank­reich gefahren, um zu testen: Alle empfang­baren Netze (z.B. Orange/France-Telecom, SFR oder Bouy­gues waren gesperrt, "Free" war im Nord-Elsass (bei Wissem­bourg) nicht zu empfangen.

freenet erklärte damals, dass man vom Netz­betreiber o2 gerne eine Funk­tion haben wolle, die Roaming nur in den EU-Mitglieds­län­dern erlauben würde, das ist tech­nisch offenbar nicht ganz trivial.

Jetzt funk­tio­niert Roaming, aber...

Im Ausland ist man mit FUNK jetzt ankommend erreichbar, abgehende Telefonie bleibt weiter gesperrt

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Etwa nach einem Jahr konnte freenet dann bekannt geben, dass Roaming funk­tio­niert, aber nur für Daten, nicht für Tele­fonie und auch keinen Aufpreis kosten solle. Dafür sollte es auf 30 Tage im Jahr mit maximal 1 GB pro Tag beschränkt sein, unab­hängig vom gebuchten Tarif. Erste Tests ergaben: Das funk­tio­niert, aber abge­hende SMS waren blockiert.

Auf unsere Nach­frage, wie sich das Roaming-Angebot von freenet Funk mit der Regu­lie­rung vertrage, erklärte das Unter­nehmen, es handele sich weiterhin um einen "natio­nalen Tarif". Eine Stel­lung­nahme der Bundes­netz­agentur stellte klar: So "einfach" geht es nicht. Eine Beschrän­kung des Roamings auf wenige Tage im Jahr ist nicht zulässig.

Aktu­elle Fakten für die Diskus­sion

Unseren Roaming-Test haben wir in Frankreich durchgeführt

Foto: Picture Alliance / dpa Um neue Fakten in die Diskus­sion zu bekommen, haben wir erneut eine SIM-Karte bei freenet FUNK bestellt. Die lag plan­mäßig nach zwei Tagen im Brief­kasten. Erneut fuhren wir in den Nord-Elsass, um zu testen. Als Ziel diente die Region Wissem­bourg, wobei man etwas weiter ins Land hinein fahren musste, um sicher zu gehen, dass dort kein grenz­über­schrei­tender o2-Empfang mehr möglich war. Denn: Zunächst war die FUNK-Karte im deut­schen o2-Netz geblieben, während Vergleichs-SIM-Karten von Telekom oder Voda­fone längst ein fran­zösi­sches Netz ausge­wählt hatten. Wenige Kilo­meter weiter (in Ried­seltz) kam der große Moment und freenet Funk buchte sich sofort in ein fran­zösi­sches Netz ein.

Zur Begrü­ßung erhielten wir eine SMS mit den Infos für Frank­reich. Zunächst haben wir den SMS-Empfang getestet. Nach­richten von deut­schen Karten (im fran­zösi­schen Netz) kamen sofort an. Nach­richten von der freenet FUNK im fran­zösi­schen Netz an deut­sche Rufnum­mern gingen problemlos raus und kamen auch an.

Als nächster Schritt folgte die Tele­fonie. Anrufe von deut­schen Karten zur deut­schen freenet-FUNK-Rufnummer kamen im fran­zösi­schen Netz an und konnten entge­gen­genommen werden. Abge­hende Anrufe von freenet FUNK zu deut­schen oder fran­zösi­schen Rufnum­mern gingen nicht, egal in welchem Netz die freenet-FUNK-Karte einge­bucht war. Sie wurden mit einem Drei­klangton oder der Display­anzeige "Anrufe gesperrt" quit­tiert.

Daten­ver­bin­dungen haben - wie verspro­chen - funk­tio­niert, mit der vor Ort mögli­chen Daten­geschwin­dig­keit. Aller­dings blieben wir bei der Daten­menge weit unter 1 GB.

Ist freenet FUNK für Auslands-Reisen brauchbar?

Bleibt ein Fazit: Wer mit der freenet-FUNK-SIM-Karte ins EU Ausland fährt, bleibt offenbar per SMS und per Anruf erreichbar. Abge­hendes Tele­fonieren ist damit aber nicht möglich. Das bedeutet, dass man sich unbe­dingt eine zweite Karte eines anderen Netzes mitnehmen sollte. Das könnte eine lokale (auslän­dische) Karte sein, wenn man das jewei­lige Land öfters bereist oder eine zweite deut­sche (Prepaid) Karte, wofür solche Restrik­tionen nicht gelten.

Prepaid-Karten müssen aller­dings "gepflegt" und beob­achtet werden, da unge­nutzte und nie aufge­ladende karten vom Netz­betreiber nach einer gewissen Zeit gerne abge­schaltet werden (können), genaue zuver­läs­sige Zeit­räume nennen die Betreiber dafür schon länger nicht mehr.

Es bleiben Fragen

Warum die freenet-FUNK-Karten nicht voll­ständig für Tele­fonie-Roaming frei­gegeben werden, wissen wir nicht. Vermut­lich ist es nach wie vor nicht möglich, den Roaming-Betrieb zwischen EU-Mitglieds­län­dern und Nicht-EU-Ländern (auch außer­halb der EWR) zu trennen.

Ange­bote wie freenet FUNK sind somit für kosten­bewusste Kunden viel­leicht dann inter­essant, wenn die über­wie­gend im Inland bleiben und sofern das o2-Netz am geplanten Einsatzort eine ausrei­chende Perfor­mance liefert. Doch je mehr Kunden solche Karten "mobil" einsetzen , desto mehr steigt die Netz­last und man kann nur hoffen, dass die Netz­betreiber recht­zeitig "nach­legen", um eine Verstop­fung zu vermeiden. Bei 1 GB pro Tag für 69 Cent kommt man auf einen Monats­betrag von 21,39 Euro (mit 31 Tagen), was ziem­lich günstig ist, wenn man seine Daten­mengen schwer abschätzen kann.

Sobald aber echte Flat­rates ohne Neben­wir­kungen in bezahl­bare Regionen vorstoßen, werden die Karten neu gemischt. Sofern man mit 4 GB Daten­volumen im Monat auskommen kann, wäre Fraenk eine mögliche Alter­native. Hier gibt es auch das Handycap Auslands­tele­fonie (genauer: Anrufe mit Ziel Ausland), aber beim Roaming leistet sich Fraenk keine Patzer, denn da konnten euro­päi­sche Rufnum­mern (jetzt auch inklu­sive Schweiz - wir haben das nochmal getestet) erreicht werden.