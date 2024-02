Nach Änderung: Kündigt freenet Funk Kunden mit 225 MBit/s?

Die Kündigungs-Mail an den Leser

Bild: freenet funk, Screenshot: teltarif.de/Leserzuschrift freenet Funk gehört preis­lich nach wie vor zu den güns­tigsten Smart­phone-Tarifen mit echter Internet-Flat­rate. Der im Telefónica-Netz ange­sie­delte Discounter führte aller­dings im Sommer des vergan­genen Jahres eine Tarif-Verschlech­terung durch: Wer seit dem 28. Juni 2023 den Unli­mited-Tarif neu bucht oder in diesen wech­selt, erhält nur noch 15 MBit/s statt bisher 225 MBit/s Maxi­mal­geschwin­dig­keit.

Nun hat sich ein Kunde von freenet Funk mit einem alten 225 MBit/s bei teltarif.de gemeldet und berichtet, dass ihm sein alter Tarif durch freenet gekün­digt wurde.

Alt-Kunde berichtet über Kündi­gung

Die Kündigungs-Mail an den Leser

Bild: freenet funk, Screenshot: teltarif.de/Leserzuschrift Ende Januar schrieb uns der Leser:

Ich wollte nur mal kurz den Hinweis loswerden, dass freenet Funk nun scheinbar alle alten Verträge kündigt, die noch 225 MBit/s im Unli­mited-Tarif nutzen können. Seit dem 28.06.2023 bietet Funk diese 225 MBit/s nur noch im 1-GB-Tarif an, und im Unli­mited-Tarif wurden danach nur noch 15 MBit/s ange­boten. Aufgrund des Empfangs konnte ich die 225 MBit/s sowieso nicht zu Hause nutzen. Ich habe max. 50 MBit/s erhalten und ich habe haupt­säch­lich Twitch/YouTube/Netflix gestreamt, also kann es nicht daran liegen, dass ich ein Power-User sei. Den Vertrag habe ich seit Januar 2023 als Fest­netz-Internet-Alter­native genutzt, weil die Kabel im Appar­tement-Haus zu schlecht sind. Die Kündi­gung wurde nun für in 7 Tagen ausge­spro­chen.

Kündi­gung: Nicht gene­rell, sondern Netz-abhängig

Gene­rell gibt es bei einem täglich künd­baren Tarif dabei vom Proze­dere nichts auszu­setzen. freenet hat sogar gar nicht von der Möglich­keit der tägli­chen Kündi­gung Gebrauch gemacht, sondern eine frei­wil­lige Frist von einer Woche einge­halten.

Trotzdem wollten wir gerne von freenet wissen, was es damit auf sich hat, was die Gründe dafür sind und ob es tatsäch­lich - wie vom Leser vermutet - so ist, dass alle Alt-Kunden mit 225-MBit/s-Tarif gekün­digt werden. Hierzu schreibt uns nun ein Spre­cher von freenet:

freenet Funk kündigt aktuell nicht allen Kunden mit Alt-Verträgen mit 225 MBit/s im Unli­mited-Tarif! Auch das indi­vidu­elle Nutzungs­ver­halten ist nicht zwin­gend mono­kausal für eine Kündi­gung. Viel­mehr sind es unter­schied­liche Faktoren, die im Einzel­fall zu einer Kündi­gung seitens des Unter­neh­mens führen können. Unter anderem gehen wir in diesem Zusam­men­hang auch Hinweisen des Netz­betrei­bers auf eine Gefähr­dungs­situa­tion für die Netz­werk­sta­bilität nach. In diesem Fall sind wir in der part­ner­schaft­lichen Verant­wor­tung, ggf. einzelne Kunden zu kündigen. Unab­hängig davon arbeitet freenet daran, das Produkt Funk weiter­zuent­wickeln und zu verbes­sern. Einen konkreten Fahr­plan dazu können wir Ihnen aktuell nicht nennen, halten Sie aber selbst­ver­ständ­lich auf dem Laufenden.

freenet kündigt also nicht gene­rell allen Kunden mit Alt-Vertrag. Prin­zipiell bestä­tigt freenet damit aber die Aussage zur mögli­chen Netz-Über­las­tung am Standort des Lesers. Aus der Antwort lässt sich schließen, dass sich bei einer mangel­haften Netz­kapa­zität mögli­cher­weise Telefónica von sich aus an freenet wendet und um die Kündi­gung der Funk-Kunden bittet.

