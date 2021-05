freenet FUNK: "Kunden profitieren automatisch von 5G"

Felix Bommer ist Produktmanager für freenet FUNK

Foto: Freenet AG Eine Allnet-Flat inklu­sive unbe­grenztem Daten­volumen für rund 30 Euro im Monat und sogar noch täglich kündbar? Dieser Tarif ist am deut­schen Mobil­funk­markt nach wie vor ein Unikum und erfreut sich entspre­chend großer Beliebt­heit. Dennoch flat­terten einigen Kunden in der Vergan­gen­heit auch Kündi­gungen ins Haus. Unter anderem darüber spre­chen wir mit Produkt­manager Felix Bommer.

Felix Bommer ist Produktmanager für freenet FUNK

Foto: Freenet AG teltarif.de: Herr Bommer, mit "freenet FUNK" haben Sie 2019 in Deutsch­land eine neue Tief­preis­marke gesetzt. Unbe­grenztes Daten­volumen und Allnet-Flat am Smart­phone für rund 30 Euro bei sogar tägli­cher Kündi­gungs­option. Wie kommt das Angebot am Markt an?

Felix Bommer: freenet FUNK kommt sehr gut bei den Kunden an. Sie erkennen, dass der Tarif nicht ein typi­scher Mobil­funk­ver­trag ist, sondern die Wünsche des Kunden in den Mittel­punkt stellt. Die Möglich­keit täglich den Tarif zu wech­seln oder einfach zu pausieren ist in der Branche weiterhin ebenso einzig­artig wie die Plat­zie­rung des Kündi­gungs­but­tons direkt auf dem Start­bild­schirm.

teltarif.de: Aktuell vermarkten Sie den Tarif im Telefónica-Netz. Dort wird 5G mitt­ler­weile zuneh­mend ausge­baut. Bekommen freenet FUNK-Kunden darauf eben­falls auto­matisch Zugriff?

Felix Bommer: Derzeit sind wir zu 5G noch in Abstim­mung mit Telefónica. Sobald wir 5G für FUNK anbieten können, werden auto­matisch alle Kunden davon profi­tieren.

teltarif.de: Wie sieht es bei der Koope­ration mit weiteren Netz­betrei­bern aus?

Felix Bommer: Mit freenet FUNK bekommen die Kunden das Telefónica-Netz und mit unserem Tarif freenet Flex Voda­fone. Weitere Netze, aber viel wich­tiger weitere Nutzungs­seg­mente, sind in Planung.

teltarif.de: Es gab in der Vergan­gen­heit Kritik, dass Nutzer mit einem über­durch­schnitt­lich hohem Daten­ver­brauch gekün­digt wurden. Für Nutzer war dabei nicht abschätzbar, ab welchem Daten­volumen Kündi­gungen ausge­spro­chen werden. Das wirkt intrans­parent und steht dem Verspre­chen der "Unli­mited Daten­flat" entgegen. Wie haben Sie darauf reagiert bzw. werden aktuell noch Kunden aufgrund ihres Daten­ver­brauchs gekün­digt?

Felix Bommer: Wir haben nie wegen hoher Nutzung gekün­digt, sondern ledig­lich auf Fälle von offen­sicht­lich miss­bräuch­licher Nutzung reagiert. Das war vor allem der Fall, wenn durch einzelne Kunden die Netz­inte­grität für alle Kunden massiv gestört wurde. Um so erfreu­licher ist, dass im gesamten Jahr 2020 und bisher in 2021 kein einziger Kunde wegen derar­tigem Miss­brauch aufge­fallen ist und wir keinen Kunden wegen miss­bräuch­licher Nutzung kündigen mussten. Die laufende Verbes­serung des Telefónica-Netzes hilft darüber hinaus, Engpässe zu vermeiden.

teltarif.de: Das Land­gericht München hatte kürz­lich entschieden, dass Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter bei der Nutzung von Daten­tarifen die Endge­räte­frei­heit nicht einschränken dürfen. Beispiels­weise dürfen Kunden auch einen statio­nären Router mit dem Tarif nutzen. Findet dies in den AGB Berück­sich­tigung?

Felix Bommer: Telefónica hat gegen das Urteil Revi­sion einge­legt. Sobald es eine rechts­kräf­tige Entschei­dung gibt, werden wir die AGBs prüfen und falls nötig anpassen. Wir haben aber aktuell nicht den Eindruck, dass sich unsere Kunden durch die AGBs einge­schränkt fühlen.

teltarif.de: Bei der Nutzung von freenet FUNK wurde von Anfang an ein PayPal-Konto voraus­gesetzt. Wird es hier künftig alter­native Optionen geben?

Felix Bommer: Aktuell ist SEPA als weitere Bezahl­methode in Prüfung. Es gibt doch einige Kunden die Probleme mit PayPal haben und denen würden wir gerne eine Alter­native bieten. Dennoch ist PayPal in Pande­mie­zeiten immer popu­lärer und vertrauter geworden, daher sind wir sehr froh, mit PayPal zusam­men­zuar­beiten.

teltarif.de: Ist der Tarif in seiner jetzigen Ausge­stal­tung für Sie wirt­schaft­lich?

Felix Bommer: Ja, aber noch deut­licher profi­tiert bei diesem Preis­punkt der Kunde.

teltarif.de: Wird es noch Verbes­serungen beim Roaming, insbe­son­dere der Daten­nut­zung im Ausland geben?

Felix Bommer: Roaming ist in der Pandemie in den Hinter­grund geraten. Aktuell bekommen alle Kunden in der EU 1 GB pro Tag ohne zusätz­liche Kosten. Wir werden dies beob­achten und gege­benen­falls anpassen – unli­mited auch im Roaming-Fall ist wirt­schaft­lich durch die hohen Vorleis­tungs­kosten bisher nicht möglich. Wir wünschen uns, dass die Euro­päi­sche Kommis­sion hier bei der Verlän­gerung der Roaming-Regu­lie­rung deut­lich ambi­tio­nierter wird.

teltarif.de: Stehen für die nähere Zukunft weitere Produkt­fea­tures für freenet FUNK auf der Agenda?

Felix Bommer: Wir haben einiges in Planung, was ich zu diesem Zeit­punkt aber noch nicht sagen kann. Nur eins dazu: Sicher ist, dass alle FUNK Kunden auto­matisch davon profi­tieren werden.

teltarif.de: Herr Bommer, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Felix Bommer

Felix Bommer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfah­rung in der Tele­kom­muni­kati­ons­branche (Fest­netz und Mobil­funk) und ist seit mehr 10 Jahren in der freenet Group tätig. Dort begann er 2007 als Produkt­manager. Seit 2012 verant­wortet er den Bereich Produkte unter der Marke mobilcom-debitel. Vor seinem Eintritt bei freenet war Felix Bommer in verschie­denen Funk­tionen unter anderem für simyo und Telefónica tätig.