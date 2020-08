freenet Flex: Allnet-Flat mit 15 GB LTE für 18 Euro

Nach freenet Funk im Telefónica-Netz und Fraenk im Telekom-Netz startet mit freenet Flex jetzt auch ein App-Discounter im Mobil­funk­netz von Voda­fone. Bestellt und admi­nis­triert wird der Tarif komplett über eine für Android und iOS verfüg­bare App. Der Kunden­ser­vice ist per WhatsApp erreichbar und die SIM-Karte wird - ganz analog - auf dem Postweg zuge­stellt. Das funk­tio­niert in vielen Groß­städten nach freenet-Angaben sogar mit Zustel­lung noch am glei­chen Tag.

Dennoch verwun­dert es - genauso wie bei freenet Funk und Fraenk - etwas, dass man zwar über die jewei­lige App die SIM-Karte bestellen und alle Einstel­lungen vornehmen, den Tarif aber nicht gleich auch akti­vieren kann. Roaming-Discounter wie Truphone oder auslän­di­sche Netz­be­treiber wie T-Mobile US machen es vor, dass es möglich ist, eSIM-Profile auch direkt aus einer App heraus zu gene­rieren. So könnten freenet Flex und seine Mitbe­werber komplett digital agieren, zumal immer mehr Smart­phones - etwa von Apple, Google und Samsung - eine eSIM inte­griert haben. freenet Flex startet im Vodafone-Netz

Foto: freenet

Drei Tarife zur Auswahl

freenet Flex bietet drei verschie­dene Tarife an. Für 10 Euro monat­liche Grund­ge­bühr bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate und den SMS-Versand sowie 5 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen mit bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream. Zum Monats­preis von 15 Euro erhöht sich das High­speed-Daten­vo­lumen auf 10 GB und die maxi­male Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit beträgt 50 MBit/s.

Für Viel­nutzer gibt es schließ­lich noch den Tarif freenet Flex 15 GB für 18 Euro monat­liche Grund­ge­bühr. Hier bekommen die Kunden neben der Allnet-Flat für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen 15 GB monat­li­ches High­speed-Daten­vo­lumen. Auch in diesem Tarif liegt die maxi­male Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit bei 50 MBit/s. In allen Tarifen ist der Zugang zum LTE-Netz möglich. Bei Vertrags­ab­schluss werden 10 Euro Anschluss­ge­bühr berechnet und die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt einen Monat. Neuer App-Discounter gestartet

Foto: freenet

Bezah­lung über PayPal

Wie bei freenet Funk erfolgt die Bezah­lung der anfal­lenden Kosten über PayPal. Kunden können über die App auch Tarif­wechsel vornehmen und den Vertrag kündigen. Auch im EU-Ausland und in den EWR-Staaten kann die SIM-Karte genutzt werden. Die Allnet-Flat steht auch im EU-Roaming zur Verfü­gung, für den mobilen Internet-Zugang im Ausland gilt die im Rahmen der EU-Roaming-Regu­lie­rung fest­ge­legte Fair-use-Policy.

Die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer ist möglich. Alter­nativ haben Kunden die Möglich­keit, eine kosten­lose Wunsch­ruf­nummer auszu­su­chen. Für freenet Flex verant­wort­lich ist klar­mobil, die Discount-Marke der freenet AG. Ziel sei es gewesen, ein Produkt zu schaffen, das sich durch Einfach­heit und Trans­pa­renz auszeichne. "So kommt wirk­lich jeder ganz intuitiv und in wenigen Schritten zu seinem neuen Mobil­funk­tarif", so Denise Goepel, Head of Busi­ness Deve­lo­p­ment bei klarmobil.de.

