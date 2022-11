freenet und die eSIM

Bild: freenet Mobilfunk Die eSIM hat sich bei vielen Handy-Kunden zu einer inter­essanten Alter­native zur Plastik-SIM entwi­ckelt - und es gibt auch immer mehr Geräte, die eSIM unter­stützen.

Auch die Anzahl von mit eSIM verfüg­baren Handy-Tarifen hat zuge­nommen, wobei es immer noch bekannte Mobil­funk-Discounter gibt, die bis jetzt keine eSIM anbieten. Um so erstaun­licher ist auch, wenn ein Mobil­funk-Service-Provider, der nicht zu den Discoun­tern zählt, in einem Netz keine eSIM anbietet.

o2-eSIM bei freenet dauert noch "einige Monate"

Bild: freenet Mobilfunk Vor wenigen Tagen schrieb uns ein teltarif.de-Leser und fragte nach, bis wann mit einer Einfüh­rung der eSIM in Telefónica-Tarifen bei freenet Mobil­funk und verwandten Marken wie klar­mobil zu rechnen sei. Denn freenet bietet die eSIM bereits seit einiger Zeit an, aller­dings nur in den Netzen von Voda­fone und der Telekom. Die eSIM in diesen beiden Netzen kann oft auch zu den nur kurz­fristig verfüg­baren Schnäpp­chen-Tarifen hinzu­gebucht werden, nicht aber bei Tarifen im o2-Netz. Auf Anfrage schrieb uns ein freenet-Spre­cher hierzu:

Der Leser hat recht. Zum gegen­wär­tigen Zeit­punkt arbeiten beide Unter­nehmen an der Lösung noch offener prozes­sualer Schnitt­stel­len­pro­bleme, um diesen Prozess für freenet Kunden reibungslos und komfor­tabel anbieten zu können. Wir gehen davon aus, dass dies in einigen Monaten der Fall sein wird.

Bei Dril­lisch schon seit Herbst 2019

Mit einer sehr schnellen Einfüh­rung der eSIM bei Telefónica-Tarifen der freenet-Gruppe ist also nicht zu rechnen. Dies erstaunt umso mehr, da andere Mobil­funk-Discounter diese Abstim­mung der Prozesse und Schnitt­stellen mit Telefónica schon vor einigen Jahren hinbe­kommen haben. Ein promi­nentes Beispiel ist Dril­lisch: Hier star­tete die eSIM im Telefónica-Netz bereits vor drei Jahren im Herbst 2019.

Wir fragten also bei freenet nach, warum das bei Dril­lisch schon vor drei Jahren geklappt hat und bei freenet Mobil­funk bis jetzt nicht. Wir wollten wissen, ob das mögli­cher­weise am MVNO-Vertrag von Dril­lisch mit Telefónica liegt. Dazu antwor­tete freenet nur auswei­chend: Da man keinen Einblick in das Vertrags­wesen und die prozes­suale Infra­struktur von Dril­lisch habe, könne man keine Aussage dazu machen.

Fest­zuhalten bleibt hingegen, dass zahl­reiche Discounter und Provider sich die Ausstel­lung und den Wechsel von eSIM-Profilen vom Kunden fürst­lich bezahlen lassen. Die Ausstel­lung einer eSIM sowie der Wechsel auf ein anderes Gerät kosteten bei Dril­lisch eine Zeit­lang jedes Mal knapp 15 Euro. Das wollte ein Kunde nicht auf sich sitzen lassen und klagte erfolg­reich vor Gericht. freenet behauptet aller­dings, dieses Urteil wäre auf die eigenen Kunden nicht anwendbar.