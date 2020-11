In SD und HD: Sport1 bleibt auf Satellit Astra

Sport1 bleibt in SD und HD auf Satellit Astra

Foto: dpa Live-Sport-High­lights für alle Sport­fans sind auch in Zukunft via Satellit im Free-TV empfangbar: Der Privat­sender Sport1 hat die Part­ner­schaft mit dem Luxem­burger Satel­liten­betreiber SES Astra und dessen Toch­ter­unter­nehmen HD Plus GmbH zur Verbrei­tung seines deutsch­spra­chigen Senders verlän­gert.

Kostenlos in SD, kosten­pflichtig in HD

Foto: dpa In der neuen Verein­barung sichert sich Sport1 lang­fristig Trans­pon­der­kapa­zitäten über den Satel­liten Astra, 19,2° Ost. Damit empfangen sport­begeis­terte Satel­liten­zuschauer den Sender Sport1 auch in Zukunft auf der Frequenz 12.480 MHz kosten­frei in SD-Qualität. Im hoch­auf­lösenden HD-Format ist das Programm von Sport1 im kosten­pflich­tigen Paket bei HD+ auf der Frequenz 10.803 MHz zu sehen.

"In der aktu­ellen Zeit wird wieder beson­ders deut­lich, was für einen hohen Stel­len­wert der Sport in unserer Gesell­schaft einnimmt", sagt Andreas Gerhardt, Director Distri­bution/Regu­lie­rung der Sport1 GmbH. "Mit der erfolg­rei­chen Vertrags­ver­län­gerung mit Astra Deutsch­land stellen wir sicher, dass unsere Zuschauer via Satellit weiterhin die volle Band­breite des Spit­zen­sports genießen können – mit zahl­rei­chen Live-High­lights, Talk­for­maten und Maga­zinen. Freuen können sie sich zum Beispiel schon jetzt auf den weiteren Ausbau unserer Fußball­bericht­erstat­tung ab der Saison 2021/22 nach der erfolg­rei­chen Bundes­liga-Rech­tever­gabe für Sport1 – inklu­sive der Rück­kehr des Topspiels der 2. Liga ins Free-TV am Sams­tag­abend."

"Wir können zwar nicht dafür sorgen, dass man als Zuschauer im Stadion sitzen kann. Aber wir sind schon sehr stolz darauf, dass die sport­lichen High­lights auch künftig über Astra 19.2° immer in bester Qualität zu empfangen sind. Die nächste Runde unserer erfolg­rei­chen Part­ner­schaft mit SPORT1 ist einge­läutet", kommen­tiert Chris­toph Mühleib, Geschäfts­führer der Astra Deutsch­land GmbH, den Vertrags­abschluss.

Sport1 gibt es auch kostenlos auf anderen Platt­formen, neben Kabel und IPTV unter anderem auf der Online-TV-Platt­form Zattoo.