Fraunhofer: Hybrid-Lösung für DAB+ und Internetradio

In naher Zukunft sollen Radio­hörer ihren Lieb­lings­sender überall und unab­hängig vom jewei­ligen Empfangsweg hören können. Was heute mit UKW, DAB+ und teils auch Inter­net­radio im Fahr­zeug schon Realität ist, soll bald durch echte Hybrid­radios auch im heimi­schen Bereich Stan­dard werden - sofern das Radio über die Empfangs­wege Inter­net­radio und DAB+ verfügt.

DAB+ oder Inter­net­radio: Lösung wählt immer den besten Weg

Demo-Empfänger von Fraunhofer ILS

Foto: Fraunhofer ILS Fraun­hofer IIS stellt auf der Fach­messe IBC in Amsterdam (9. bis 12. September) eine Lösung vor, die durch konti­nuier­liches Suchen nach dem besten Verbrei­tungsweg Nutzern unun­ter­bro­chenen Hörge­nuss bietet. Das sei eine einfache Möglich­keit, Lieb­lings­pro­gramme außer­halb der jewei­ligen Sende­gebiete oder dort, wo der terres­tri­sche Empfang schwach ist, durch­gängig zu hören.

Mit dieser neuen Lösung können gleich­zeitig mehrere unab­hän­gige Empfangs­ein­heiten auf einer Radio­platt­form aktiv sein. Ist beispiels­weise ein terres­trisch auf DAB+ hörbares Programm in einem Raum der Wohnung nicht oder nur schwach hörbar, wird dieses Programm auto­matisch per Internet empfangen, sofern das Radio mit dem WLAN-Router verbunden ist. Für unter­wegs - etwa in Fahr­zeugen - soll auch mobiles Internet in diese Lösung inte­griert werden.

Content-Server-Tech­nologie wird auf Messe demons­triert

Auf der IBC stellt das Fraun­hofer IIS hierfür die neueste Version (R7) seiner profes­sio­nellen Content-Server-Tech­nologie für DAB+ und das in Deutsch­land nicht mehr genutzte DRM vor, die in Produkten der Fraun­hofer-OEM-Partner erhält­lich sein soll. Der Content-Server R7 verfügt über zahl­reiche neue Features wie zusätz­liche Schnitt­stellen für IP-basierte Audio­strea­ming-Quellen, auto­mati­sche Norma­lisie­rung und Über­wachung der Laut­stärke (basie­rend auf der Fraun­hofer Sonamic-Tech­nologie) und volle Konfor­mität für die auto­mati­sche Verar­bei­tung von EWF (Emer­gency Warning Func­tio­nality)-Meldungen.

An der Demo­sta­tion wird gezeigt, wie der Content-Server Multi­plexe gene­riert, die dann über eine Fraun­hofer DAB+/DRM-Multi­media­player-Radio-Appli­kation wieder­gegeben werden. Darüber hinaus werden die in DAB+ und DRM stan­dar­disierten Daten­anwen­dungen Jour­naline (Text­nach­richten) und EWF im Rahmen der Content-Server-R7-Demo gezeigt. Außerdem wird die Hybrid­radio-Lösung des Fraun­hofer IIS vorge­stellt: Diese zeigt alle Kompo­nenten eines modernen Soft­ware-basierten Radio­sys­tems (SDR) zum Empfang von analogen und digi­talen Radio­ser­vices, vereint mit der Möglich­keiten des Inter­net­strea­mings.

Bei DAB+ soll das Netz des zweiten bundes­weiten Multi­plex weiter ausge­baut werden.