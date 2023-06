Jetzt doch: ARD und ZDF zeigen die Frauenfußball-WM 2023

Am Ende wird doch alles gut: Die Euro­päi­sche Rund­funk­union (EBU) hat mit dem Welt­fuß­ball­ver­band FIFA eine grund­sätz­liche Verein­barung getroffen, die Märkte Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Italien und Spanien in den bestehenden Vertrag für die FIFA-Frauen-Welt­meis­ter­schaft 2023 aufzu­nehmen.

Gemäß dieser Verein­barung werden alle Spiele der Fußball-WM in Austra­lien und Neusee­land, die vom 20. Juli bis 20. August 2023 statt­findet, bei den öffent­lich-recht­lichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein.

Ergebnis "im Sinne des Sports"

Die Fußball-WM der Frauen nun doch mit TV-Übertragung

Bild: ARD "Ich freue mich sehr, dass wir dem Frau­enfuß­ball nun auch in diesem Jahr die Bühne bieten können, die die Spie­lerinnen und das Publikum verdienen", freut sich ARD-Sport­rechte-Inten­dant Tom Buhrow. "Für seine vertrau­ens­volle Unter­stüt­zung während der Verhand­lungen in den vergan­genen Wochen möchte ich mich ausdrück­lich bei DFB-Präsi­dent Bernd Neuen­dorf bedanken. Das Ergebnis ist im Sinne des Sports, der Spie­lerinnen und der Fans, die nun in einem Monat die deut­sche Frau­enfuß­ball-Natio­nal­mann­schaft vor den Fern­sehern, Radios und Online anfeuern können."

ZDF-Inten­dant Dr. Norbert Himmler ergänzt: "Es freut uns sehr, dass wir unseren Zuschaue­rinnen und Zuschauern nun das Angebot machen können, alle Spiele der Fußball-WM der Frauen in Austra­lien und Neusee­land im öffent­lich-recht­lichen Programm zu erleben. Mit Blick auf die Zeit­ver­schie­bung bieten wir zudem in unseren aktu­ellen Sendungen und auf unseren Online-Portalen die High­lights der Spiele in Zusam­men­fas­sungen und viel­fäl­tigen Berichten. Für alle Fans des Frau­enfuß­balls in Deutsch­land bleiben ARD und ZDF weiterhin die rich­tige Adresse."

Verein­barung knüpft an die Part­ner­schaft der EBU mit der FIFA an

Die neue Verein­barung knüpft an die Part­ner­schaft der EBU mit der FIFA an, die zur Über­tra­gung der FIFA-Frauen-Welt­meis­ter­schaft 2019 in Frank­reich begründet wurde. Sie sei laut ARD und ZDF Ausdruck des Enga­gements der öffent­lich-recht­lichen Sender Europas für die weitere Entwick­lung des Frau­enfuß­balls.

Die FIFA hatte bereits im Oktober 2022 die frei empfang­baren Medi­enrechte für die FIFA-Frauen-Welt­meis­ter­schaft 2023 in 28 euro­päi­schen Gebieten an die EBU vergeben - nun kommen die oben genannten "Big Five" sowie die Ukraine hinzu.

Noch im April war die Möglich­keit nicht ausge­schlossen, dass die Spiele nicht live im Fern­sehen gezeigt werden könnten, da die FIFA horrende Summen für die Über­tra­gungs­rechte verlangt hatte.