Kabelschaden: Flugausfälle & Störungen bis ins Emsland

Bei Arbeiten an der S-Bahn-Neubau­strecke haben Bauar­beiter vier wich­tige Glas­faser-Leitungen der Telekom durch­trennt und gleich mit Beton vergossen.

Es scheint in Mode zu kommen, Glas­faser-Leitungen der Telekom anzu­bohren. So geschehen gestern bei Bauar­beiten an einer Bahn­strecke bei Frank­furt/Main, wo neue Gleise für eine neue S-Bahn-Trasse gelegt werden sollen. Gestern Abend wurden mehrere Glas­faser­kabel der Telekom "fach­män­nisch durch­bohrt" und damit viele Verbin­dungen unter­bro­chen. Damit die Geschichte auch richtig wirkt, wurde auf das durch­gebohrte Glas­faser­kabel gleich Beton gegossen.

Ausfälle von Frank­furt bis Emsland

Bei Frankfurt wurden vier wichtige Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt. Das führte zu Flugausfällen.

Foto: dpa Die Folgen waren klar: Zahl­reiche Privat- und Geschäfts­kunden im Groß­raum Frank­furt sind seit gestern Abend ohne Internet, Telefon oder IP-TV. Betroffen seien vor allen die "nörd­lichen Stadt­teile", aber auch über­regional kann es in Hessen zu Ausfällen des Fest­netzes (Tele­fonie) kommen, teil­weise sogar weit von Frank­furt entfernt. Eine gestörte Leitung führt beispiels­weise bis ins Emsland (Bundes­land Nieder­sachsen).

Neben dem Fest­netz hat es auch sieben Mobil­funk­sender im Raum Frank­furt erwischt, die keinen Kontakt mehr zur Zentrale haben.

Flug­aus­fälle durch Kabel­schaden

Die Zerstö­rung der Kabel hat bei der Flug­linie "Luft­hansa" zu massiven IT-Probleme geführt. Am Luft­hansa-Standort Frank­furt mussten zahl­reiche Flüge abge­sagt werden, zeit­weise konnten deshalb keine Flug­zeuge mehr landen.

Ende der Störung bis heute Nach­mittag?

Bis zum heutigen Nach­mittag sollte die Telekom-Störung wieder behoben sein, erklärte ein Spre­cher des Konzerns gegen­über dem hr. Aufgrund der "erheb­lichen Schäden und Situa­tion auf der Baustelle" seien die Repa­ratur­arbeiten aber äußerst schwierig. Das bedeutet für die Repa­ratur-Teams der Telekom vor Ort eine Nacht­schicht, um Ersatz­kabel für die Montage vorzu­bereiten: "Die Leute geben weiterhin alles". Die Telekom hofft, das Problem "bis zum Nach­mittag" gelöst zu haben.

Die Wieder­her­stel­lung der Leitungen sollte bereits "weit fort­geschritten sein", so dass einige betrof­fene Kunden bereits wieder am Netz sein dürften. Der Rest soll bis heute Nach­mittag "Zug um Zug" dazu­kommen. Die Luft­hansa rechnet mit einer Norma­lisie­rung des Flug­betriebs "voraus­sicht­lich am frühen Abend".

Pläne falsch oder nicht richtig gelesen?

Nach dem Schaden sollten die Verant­wort­lichen genau befragt werden, warum sie genau dort gebohrt haben und ob dort verlegte Kabel nicht oder falsch einge­zeichnet waren? Und spätes­tens jetzt wird klar, wie wichtig das Thema "Redun­danz" bei Tele­kom­muni­kati­ons­netzen ist.

Am Wochen­ende war ein Glas­faser­kabel der Telekom in Düssel­dorf durch­bohrt worden.