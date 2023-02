fraenk-Neukunden können ihre Handy­nummer jetzt auch per App zum Discounter mitnehmen, wenn der bishe­rige Vertrag noch läuft.

Die Telekom-Marke fraenk zählt zu den soge­nannten App-Discoun­tern. Das heißt, der Tarif wird über eine für Android und iOS erhält­liche Anwen­dung bestellt und admi­nis­triert. Jetzt wurden die Apps aktua­lisiert. Die neuen Versionen bringen neben allge­meinen Verbes­serungen auch für den Kunden sicht­bare Ände­rungen mit sich.

Neue Features bei fraenk

Logo: fraenk, Foto/Montage: teltarif.de Ende 2022 haben wir die Mitnahme einer Handy­nummer aus einem laufenden Vertrag zu fraenk auspro­biert. Das hat erst im zweiten Anlauf geklappt, da dieser Prozess in den fraenk-Apps für Android und iOS noch nicht vorge­sehen war. Seiner­zeit klappte die Rufnum­mern­por­tie­rung, nachdem wir die Kunden­betreuung von fraenk einge­schaltet hatten.

Neue Optionen für Rufnum­mern­por­tie­rung

Die Pres­sestelle des Discoun­ters stellte in Aussicht, dass fraenk das Verfahren über die App in diesem Jahr opti­miert. Das ist jetzt passiert, wie ein Blick in die iOS-Version der Anwen­dung zeigt. Neukunden können im Bestell­pro­zess nun genaue Angaben zu ihrem bishe­rigen Vertrags­partner machen. Sie können angeben, ob sie einen Lauf­zeit­ver­trag oder eine Prepaid­karte nutzen und ob es sich um eine Rufnum­mern­mit­nahme zu Vertrags­ende oder aus einem laufenden Vertrag handelt.

Die neue fraenk-App für iOS sorgt darüber hinaus für mehr Sicher­heit. Wenn die E-Mail-Adresse geän­dert wird, muss das veri­fiziert werden. Diese Neue­rung steht für die Android-App noch aus. Eine weitere Verbes­serung in der iPhone-App: Klein­buch­staben bei der IBAN-Eingabe werden auto­matisch in Groß­buch­staben gewan­delt.

Rufnummernmitnahme aus laufendem Vertrag

Screenshot: teltarif.de Aber auch der Chan­gelog für die Android-App von fraenk verrät Neue­rungen. So können für die Rufnum­mern­mit­nahme jetzt auch abwei­chende Angaben für den vorhe­rigen Vertrags­inhaber hinter­legt werden. Diese Option steht auch am iPhone zur Verfü­gung. Verbes­serungen verspricht fraenk im Chan­gelog auch für die Verknüp­fung mit einem PayPal-Konto, das als Alter­native zum SEPA-Last­schrift­ver­fahren zur Bezah­lung der Mobil­funk­rech­nung genutzt werden kann.

Darum setzt fraenk auf die App-Lösung

fraenk hat außerdem die Ergeb­nisse einer Studie veröf­fent­licht. Demnach findet es fast die Hälfte der Smart­phone-Nutzer wichtig, dass ein neuer Mobil­funk­tarif inner­halb einer Stunde nach der Buchung genutzt werden kann - ein Krite­rium, das fraenk für Inter­essenten erfüllt, die anstelle einer physi­schen SIM-Karte ein eSIM-Profil wählen. Zudem steige die Zahl der Nutzer, die Tarife, Verträge oder Abos über eine App orga­nisieren.

In einer weiteren Meldung haben wir die eSIM von fraenk getestet.