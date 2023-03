"fraenk for friends": Bis zu 45 GB mehr LTE-Datenvolumen

Der Mobil­funk-Discounter fraenk startet in Kürze eine neue Aktion im Rahmen von "fraenk for friends" mit mehr Daten­volumen sowohl für Neu- als auch Bestands­kunden.

Der Tarif des Mobil­funk-Discoun­ters fraenk ist nur online per App buchbar. Verfügbar ist die App für Android und iOS in den App Stores. Der Tarif bietet monat­lich ein verfüg­bares Daten­volumen von 7 GB im Telekom-Netz (LTE 25). Kosten­punkt des monat­lich künd­baren Tarifs: 10 Euro pro Monat. Bezahlt werden kann entweder per PayPal oder SEPA-Last­schrift.

Die Aktion "fraenk for friends" bietet die Möglich­keit, sich mit Freund­schafts­wer­bung dauer­haft mehr Daten­volumen zu sichern. Derzeit können sowohl Werber als auch Neukunde dauer­haft 1 GB Daten­volumen pro Monat mehr erhalten. Vom 4. April bis zum 6. Juni 2023 wird die Aktion erwei­tert. Alle Neukunden, die bei der Buchung des Tarifs einen Freunde-Code eingeben, erhalten auto­matisch und dauer­haft 3 GB Daten­volumen mehr pro Monat. Auch Bestands­kunden profi­tieren von der erwei­terten Aktion. Das sind die Details.

Neue "fraenk for friends"-Aktion

Vom 4. April bis zum 6. Juni 2023 gibt es eine neue fraenk-for-friends-Aktion

Logo: fraenk, Montage: teltarif.de Neukunden, die den Freunde-Code eines Bestands­kunden verwenden, erhalten 3 GB mehr Daten­volumen, sodass sich das verfüg­bare Volumen auf 10 GB pro Monat erhöht. Der Code, der von Bestands­kunden geteilt werden kann, ist in der fraenk-App in der Rubrik "fraenk for friends" hinter­legt. Auch das Daten­volumen des Bestands­kunden wird monat­lich um 3 GB erhöht. Bis zu 15 Freunde können geworben werden, sodass das Daten­volumen um bis zu 45 GB erhöht werden kann, wie es in den Teil­nah­mebe­din­gungen der neuen Aktion heißt. Um das zusätz­liche Daten­volumen zu erhalten, muss ein gewor­bener Freund 30 Tage aktiver fraenk-Kunde bleiben.

Sollte ein gewor­bener Freund seine Rufnummer zu fraenk portieren, kann es bis zu vier Monate dauern, bis der Werber das zusätz­liche Daten­volumen erhält. Bei 15 gewor­benen Freunden ist Schluss, ein Freunde-Code kann aber weiterhin geteilt werden. Dann profi­tieren aber nur die Freunde von dem zusätz­lichen Daten­volumen, nicht aber der Werber.

Damit der Werber das zusätz­liche Daten­volumen dauer­haft behält, muss der Vertrag des gewor­benen Freundes mindes­tens sechs Monate aktiv bleiben. Bei vorzei­tiger Kündi­gung inner­halb der sechs Monate des gewor­benen Freundes wird das zusätz­liche Daten­volumen dem Werber nicht dauer­haft gewährt.

Vorteile auch ohne fraenk-Freunde

Wer fraenk-Kunde werden will, aber keine Freunde hat, die bereits Kunden bei fraenk sind, kann sich auch ohne Freunde-Code das zusätz­liche Daten­volumen sichern. Dazu gibt es unter fraenk.de/freunde-finden eine Seite mit verfüg­baren Freunde-Codes. Bestands­kunden können dort auch einen eigenen Freunde-Code teilen.

Beim Anbieter freenet gibt es derzeit den Tarif green LTE mit 20 GB Daten­volumen im Telekom-Netz güns­tiger.