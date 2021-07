Telekom-Netz: Die eSIM von fraenk im Test

Die Telekom-Marke fraenk gehört zu den wenigen Mobil­funk-Discoun­tern in Deutsch­land, die ihren Kunden seit wenigen Wochen auch die Nutzung von eSIM-Profilen als Alter­native zu einer physi­schen SIM-Karte anbieten. Vorteil für cong­star, das für die tech­nische Abwick­lung von fraenk verant­wort­lich ist: Der Versand eines Star­ter­sets mit Plastik-SIM entfällt. Vorteil für den Kunden: Das eSIM-Profil ist sofort nach der Bestel­lung aktiv. Die Warte­zeit auf den Versand entfällt.

Derzeit gibt es noch die Einschrän­kung, dass sich die eSIM nur in Verbin­dung mit einer neuen Rufnummer nutzen lässt. Wer eine bestehende Handy­nummer zu fraenk portiert, bekommt weiterhin eine herkömm­liche Betrei­ber­karte. Geplant ist die Möglich­keit für Bestands­kunden, zur eSIM zu wech­seln - das wäre dann auch mit portierter Tele­fon­nummer möglich. Wann fraenk das umsetzt, ist noch nicht bekannt. eSIM von fraenk im Test

Screenshot: teltarif.de

eSIM nur für bestimmte Geräte

Eine weitere Einschrän­kung: Der Discounter bietet die eSIM-Profile bislang nur für Smart­phones von Apple und Samsung an. Handys anderer Hersteller sind ebenso außen vor wie Smart­wat­ches und andere Connected Devices - etwa Note­books mit inte­griertem Mobil­funk-Modem. Wir wollten wissen, wie die eSIM von fraenk funk­tio­niert und ob sich die genannten Einschrän­kungen mögli­cher­weise umgehen lassen.

Für den Test haben wir mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra eines der Smart­phones ausge­wählt, die auch offi­ziell von fraenk unter­stützt werden. Die Idee war, den Tarif über das Handy zu bestellen und auf der Samsung Galaxy Watch 3 zu nutzen. So haben wir im ersten Schritt die fraenk-App aus dem Google Play Store instal­liert und geöffnet. Wir entschieden und für die auto­mati­sche Zutei­lung einer neuen Rufnummer und konnten im Anschluss zwischen eSIM und herkömm­licher Betrei­ber­karte auswählen.

Im Anschluss musste fraenk mit dem PayPal-Konto verknüpft werden. Über PayPal werden - wie bei allen App-Discoun­tern üblich - die anfal­lenden Kosten begli­chen. Zudem werden aus dem PayPal-Account die Vertrags­daten über­nommen. Im nächsten Schritt muss bestä­tigt werden, dass die aus PayPal über­nom­menen Infor­mationen sich mit den Daten auf dem Perso­nal­aus­weis decken. Samsung Galaxy S20 Ultra mit eSIM nutzbar

Screenshot: teltarif.de

Auf dem Weg zum fraenk-Vertrag

Nun konnten wir ein fraenk-Konto mit einem Benut­zer­namen und Pass­wort einrichten und den Login erstellen, mit dem künftig der Zugriff auf die App möglich ist. Im nächsten Schritt wurden noch­mals alle Daten zum Tarif (Allnet-Flat mit monat­lich 4 GB High­speed-Daten­volumen und LTE 25) ange­zeigt - verbunden mit dem Hinweis, dass die norma­ler­weise übliche Monats­gebühr von 10 Euro dank einer Aktion im ersten Monat entfällt.

Nach der Bestä­tigung der persön­lichen Daten mussten die Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen (AGB) akzep­tiert sowie Daten­schutz­hin­weise und Wider­rufs­recht (diese beiden Details können über einen Link abge­rufen werden) zur Kenntnis genommen werden. Danach konnten wir den fraenk-Tarif kosten­pflichtig bestellen. Erst danach wurde der Iden­titäts­check durch­geführt. Zu diesem Zweck mussten wir über die App beide Seiten des Perso­nal­aus­weises einscannen.

Der Iden­titäts­check war inner­halb weniger Sekunden erle­digt. Danach erhielten wir in der App den Hinweis, dass die eSIM in etwa 30 Minuten zur Akti­vie­rung bereit­steht. Parallel wurde die Bestel­lung auch per E-Mail bestä­tigt. Die Vertrags­nummer wurde neben der E-Mail auch in der App ange­zeigt. Die Rufnummer war nach rund 20 Minuten Warte­zeit zu sehen. Weitere zehn Minuten später war der Schriftzug "eSIM akti­vieren" nicht mehr ausge­graut, sodass das Karten­profil genutzt werden konnte.

Auf Seite 2 lesen Sie, warum sich die eSIM nicht auf der Smart­watch instal­lieren lässt und welche weiteren Erfah­rungen wir mit dem fraenk-Anschluss gemacht haben.