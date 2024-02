Ausprobiert: Mit fraenk ins Ausland telefonieren

Wie berichtet will fraenk ab Ende Februar die Möglich­keit anbieten, von Deutsch­land ins Ausland zu tele­fonieren. Eine auto­mati­sche Frei­schal­tung ist nach Angaben der Kunden­betreuung nicht geplant. Für Kunden, denen der Kosten­schutz wichtig ist, bleibt somit die Gewiss­heit erhalten, nicht mehr als 10 oder 15 Euro im Monat zu zahlen - je nachdem, welchen der beiden Tarife der Kunde nutzt. fraenk führt aktuell bereits einen Beta-Test für die Auslands­gespräche durch. Wer daran teil­nehmen möchte, muss sich an die nur per Chat auf der Webseite oder in der App erreich­bare Kunden­betreuung wenden. Das Proze­dere dürfte dem entspre­chen, das auch nach dem offi­ziellen Start des erwei­terten Tele­fonie-Ange­bots gilt. Wir wollten wissen, wie die Frei­schal­tung abläuft und haben das mit einem in der Redak­tion vorhan­denen fraenk-Mobil­funk­anschluss auspro­biert.

So wird die Auslands-Option akti­viert

Mit fraenk ins Ausland telefonieren

Logo: fraenk, Foto/Montage: teltarif.de Die Kunden­betreuung war werk­tags tags­über gut erreichbar. Wir mussten neben dem voll­stän­digen Namen das Geburts­datum des Teil­neh­mers sowie die Vertrags- oder Kunden­nummer nennen. Die Kunden­nummer war in der fraenk-App schnell gefunden. Vor der Auslands­frei­schal­tung erhielten wir im Chat Links zu Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen, Daten­schutz­bestim­mungen und Preis­liste.

Die Hotline-Mitar­bei­terin nannte auch im Chat noch­mals den Minu­ten­preis von 20 Cent für Auslands­gespräche und 5 Cent für SMS ins Ausland. Wir bestä­tigten, dass die Kondi­tionen in Ordnung gehen. "Ich schalte jetzt die Auslands­tele­fonie für dich frei. Du kannst in zirka fünf Minuten ins EU-Ausland tele­fonieren und SMSn. Eine Bestä­tigung bekommst du im Laufe der Tage per Mail zuge­schickt. Falls du die Auslands­tele­fonie wieder deak­tivieren möch­test, dann melde dich bei uns im Chat", so die Auskunft der Hotline.

Frei­schal­tung inner­halb weniger Minuten

Wir konnten unmit­telbar nach dem Hotline-Chat unter anderem nach Öster­reich und in die Schweiz tele­fonieren. Anrufe in die USA sind mit fraenk hingegen weiterhin nicht möglich. Die Sprach­qua­lität war gut. Nur die ange­kün­digte Bestä­tigungs-E-Mail haben wir nie erhalten, und auch in der fraenk-App gibt es keinerlei Hinweise zur Tarif­erwei­terung. Leider fehlt auch eine Anzeige der zusätz­lich zur Grund­gebühr anfal­lenden Kosten. Hier könnte fraenk bis zum offi­ziellen Start der Auslands­gespräche viel­leicht noch nach­bes­sern.

Kunden, die sich gerade im Ausland aufhalten, sollten zudem die Kosten­falle bedenken, die durch die Nutzung von WLAN Call jetzt auch bei fraenk entstehen könnte. Über WiFi Calling geführte Gespräche werden wie aus Deutsch­land geführte Anrufe abge­rechnet, auch wenn man gerade am Strand von Bibione liegt und in der Pizzeria um die Ecke einen Tisch bestellt.