fraenk: Option für Auslandsgespräche in Planung?

Der Mobil­funk-Discounter fraenk bietet einen Tarif an, der für 10 Euro monat­liche Grund­gebühr eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand mit 7 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang kombi­niert. Bewusst wird bisher auf die Möglich­keit verzichtet, Mehr­wert­num­mern anzu­rufen oder Auslands­gespräche zu führen. Inter­national Roaming ist in den EU- und EWR-Staaten sowie in der Schweiz und in Groß­bri­tan­nien möglich, nicht aber darüber hinaus.

Vorteil für die Kunden: Wird keine Daten-Option - etwa nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung - gebucht, bleibt es grund­sätz­lich beim Monats­preis von 10 Euro. So vorteil­haft diese Kosten­sicher­heit auch ist: Der eine oder andere Kunde würde sich wünschen, mit fraenk auch Auslands­gespräche führen zu können. Beson­ders kurios ist, dass Nutzer im EU-Roaming problemlos ins Ausland tele­fonieren können, während das von Deutsch­land aus nicht funk­tio­niert. Neue fraenk-Option?

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: fraenk, Montage: teltarif.de In den vergan­genen Monaten berich­teten Leser mehr­fach darüber, dass die Kunden­betreuung von fraenk eine Option für Auslands­gespräche in Aussicht gestellt hat. Ein solches Angebot sei in Arbeit. Details wie ein Termin für die Einfüh­rung oder Preise für die Option wurden nicht genannt. Stellt sich die Frage, wie konkret der Start einer fraenk-Option für Anrufe ins Ausland wirk­lich ist. Eine offi­zielle Ankün­digung hierzu gab es bislang nicht.

fraenk: "Noch keine konkreten Infor­mationen"

Wir haben beim Presse-Team der Telekom-Discount­marke nach­gefragt. "Das fraenk-Team prüft konti­nuier­lich verschie­dene Möglich­keiten und Optionen, um den Tarif weiter zu opti­mieren. Dazu zählt auch eine mögliche Option für Auslands­gespräche. Aktuell gibt es dazu aber noch keine konkreten Infor­mationen", so die recht unver­bind­lich lautende Antwort. fraenk-Kunden sollten daher nicht unbe­dingt darauf setzen, dass der Discounter schon bald die Möglich­keit schafft, auf direktem Weg aus dem deut­schen Telekom-Netz ins Ausland zu tele­fonieren.

Als Alter­nativen bleiben Anwen­dungen wie die SatelliteApp von sipgate, mit der Kunden sogar 100 Minuten pro Monat kostenlos tele­fonieren können, und belie­bige VoIP-Zugänge, die sich per App auf dem Smart­phone nutzen lassen. Eine weitere Möglich­keit für Dual-SIM-Handys ist der Einsatz einer zweiten SIM-Karte. Nach­teil in allen genannten Fällen: Bei Anrufen wird abge­hend nicht die bei fraenk genutzte Handy­nummer über­mit­telt.

Wenn Sie sich aktuell für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Hier können Sie auf einen Blick Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.