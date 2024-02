Ausprobiert: So funktioniert 5G bei fraenk im Telekom-Netz

Wie berichtet bietet die Telekom-Discount­marke fraenk seit Dienstag neben GSM und LTE auch den Zugang zum 5G-Netz an. Die Frei­schal­tung deutete sich bereits in den Wochen zuvor an. Nachdem andere Discounter im Telekom-Netz die 5G-Frei­schal­tung erhielten, bestä­tigte die Kunden­betreuung von fraenk, dass man eben­falls an diesem Thema arbeite.

Vergan­gene Woche wurde per Pres­semit­tei­lung und über einen Count­down auf der Webseite von fraenk bestä­tigt, dass es am 13. Februar losgeht. Neukunden berich­teten bereits einen Tag vor diesem Termin, dass sich ihr Smart­phone mit neu akti­vierter SIM-Karte bzw. neuem eSIM-Profil ins 5G-Netz einbucht. 5G mit fraenk-SIM

Foto: teltarif.de Bestands­kunden teilte fraenk von vorn­herein mit, dass die Frei­schal­tungen in den Tagen ab dem 13. Februar sukzes­sive erfolgen. Erste Nutzer profi­tierten bereits in den frühen Morgen­stunden am Dienstag von der Möglich­keit, zusätz­lich zu GSM und LTE auch das 5G-Netz zu nutzen. fraenk wies per E-Mail Kunden auf die 5G-Verfüg­bar­keit hin - verbunden mit der Infor­mation, dass die Frei­schal­tung bis zum 16. Februar erfolgen soll.

Erste Tests mit insta­bilem 5G-Empfang

Wir haben in der Redak­tion zwei fraenk-Anschlüsse im Test: einmal in einem Apple iPhone 14 Pro Max, zum anderen in einem Telekom T-Phone Pro. Am 14. Februar zeigte sich beim im T-Phone Pro genutzten Anschluss ein merk­wür­diger Effekt: Das Smart­phone zeigte immer wieder kurz­zeitig - auch in Netmo­nitor-Apps - die 5G-Verfüg­bar­keit an, fiel bei der Nutzung aber sofort ins LTE-Netz ohne 5G-Erwei­terung zurück.

Im nächsten Schritt legten wir eine Original-Telekom-SIM ins T-Phone Pro ein. Das Smart­phone zeigte nach dem Einbu­chen ins Mobil­funk­netz sofort und unter­bre­chungs­frei 5G-Empfang an. Offenbar klappte mit der 5G-Frei­schal­tung des fraenk-Anschlusses etwas noch nicht, die Akti­vie­rung war noch nicht voll­ständig erfolgt oder das 5G-Signal war am Aufent­haltsort nicht ausrei­chend. Auch ein Neustart des Smart­phones brachte keinen Erfolg. Ange­zeigt wurde jeweils wieder das LTE-Netz ohne 5G-Erwei­terung.

Beim fraenk-Anschluss, der im iPhone 14 Pro Max im Einsatz ist, tat sich am Mitt­woch noch nichts in Sachen 5G-Frei­schal­tung. Das Smart­phone zeigte weiterhin die LTE-Nutzung an - auch nach Neustarts oder kurz­zei­tiger Verset­zung des Mobil­tele­fons in den Flug­zeug­modus. Es machte auch keinen Unter­schied, ob bei der Netz­modus-Auswahl "5G auto­matisch" oder "5G akti­viert" einge­schaltet wurde.

