fraenk im Telekom-Netz: 5G-Zugang kommt "in Kürze"

Quelle: fraenk auf Instagram, Screenshot: teltarif.de In den vergan­genen Wochen haben zahl­reiche Mobil­funk-Discounter neue Tarife mit 5G-Zugang einge­führt. Kunden der Telekom-Marke fraenk warten hingegen noch darauf, den neuen Netz­stan­dard für den mobilen Internet-Zugang nutzen zu können. Wie berichtet hatte die Kunden­betreuung von fraenk schon Ende Januar auf Anfrage bestä­tigt, an einem 5G-Angebot zu arbeiten. Jetzt werden die Pläne konkreter. Auf seinem Insta­gram-Account hat der Mobil­funk-Discounter ein kurzes Video veröf­fent­licht, das die Frei­schal­tung des 5G-Netzes thema­tisiert. Gezeigt werden Anfragen von poten­ziellen Kunden, bei denen es immer wieder um die 5G-Nutzung geht. fraenk hat als Über­schrift für das Posting "Coming soon" gewählt. Im Video wird dann auch "5G - nicht mehr lange" ange­kün­digt.

Viele Details noch offen

Quelle: fraenk auf Instagram, Screenshot: teltarif.de Weitere Details nennt fraenk noch nicht. Sicher ist nur, dass die Telekom dem App-Discounter den Zugang zum 5G-Netz einräumen wird. Unklar ist, ob das auf Basis des aktu­ellen Tarifs geschieht oder ob fraenk zum 5G-Start neue Preis­modelle einführt. Eben­falls noch unbe­kannt ist, ob 5G auto­matisch für alle Kunden frei­geschaltet wird, ob es Unter­schiede zwischen Neu- und Bestands­kunden gibt oder ob gar die Buchung einer kosten­pflich­tigen Option erfor­der­lich ist.

Vertrags­kunden von cong­star müssen für den 5G-Zugang eine Option buchen, die regulär 5 Euro Aufpreis pro Monat kostet, derzeit im Rahmen einer Aktion aber für monat­lich 3 Euro erhält­lich ist. Bei cong­star Prepaid oder auch bei Prepaid-Discoun­tern wie Penny Mobil und ja!mobil wurden neue 5G-Tarife einge­führt, in den Altta­rifen surfen die Kunden weiterhin nur über LTE.

Surfen fraenk-Kunden künftig schneller?

Eine weitere offene Frage ist die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit, die der mobile Internet-Zugang für fraenk-Kunden künftig ermög­licht. Für cong­star-Vertrags­kunden stehen in Verbin­dung mit der 5G-Option bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung. Auch mit Prepaid­karten von Penny Mobil und ja!mobil surfen die Kunden mit bis zu 50 MBit/s. Bei cong­star Prepaid beträgt die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit weiterhin 25 MBit/s.

"Coming soon" und "nicht mehr lange" sind frei­lich dehn­bare Begriffe. Abzu­warten bleibt. wann fraenk-Kunden das 5G-Netz tatsäch­lich nutzen können. Bis es soweit ist, hilft unser Tarif­ver­gleich auf teltarif.de bei der Suche nach Tarifen, die schon jetzt den 5G-Zugang ermög­lichen und zum eigenen Nutzungs­ver­halten passen.