fraenk will Kunden Zugang zum 5G-Netz anbieten

Auch fraenk will 5G anbieten

Die Deut­sche Telekom öffnet ihr 5G-Netz schritt­weise für weitere Discounter-Marken. In den vergan­genen Tagen konnten unter anderem Penny Mobil und ja!mobil, Share Mobile und Norma Connect ihre neuen Tarife mit 5G-Zugang vorstellen. Bei cong­star ist 5G jetzt auch für Prepaid­kunden verfügbar. Vertrags­kunden bekommen die Option zur Nutzung des neuen Netz­stan­dards zu vergüns­tigten Kondi­tionen - wenn auch nach wie vor nicht ohne Aufpreis.

Wer einen Mobil­funk­anschluss von fraenk nutzt, geht derzeit leer aus, wenn es um die 5G-Frei­schal­tung geht. fraenk ist eine Original-Telekom-Marke, die tech­nisch von cong­star betreut wird. Hier gibt es nach wie vor nur Zugang zum GSM- und LTE-Netz. Der mobile Internet-Zugang ist auf maximal 25 MBit/s beschränkt. Nachdem eine Reihe anderer Discounter im Telekom-Netz 5G anbieten können, fragt man sich, wann es bei fraenk soweit ist.

Kunden­betreuung: "Wir arbeiten daran"

Der nur per Chat erreich­baren Kunden­betreuung war dieses Manko auf Nach­frage durchaus bewusst. Aller­dings soll es bei der Beschrän­kung auf 2G und 4G nicht bleiben. Auf die Frage nach der 5G-Frei­schal­tung wurde im Service-Chat wie folgt geant­wortet: "Daran arbeiten wir in der Tat gerade - ein konkretes Datum dafür liegt uns aller­dings noch nicht vor, sorry."

Auch zu den Kondi­tionen für 5G bei frank gibt es noch keine Details. Denkbar wäre eine aufpreis­pflich­tige Option wie für Vertrags­kunden von cong­star. Möglich wäre aber auch eine auto­mati­sche Frei­schal­tung für alle Nutzer - ähnlich wie bei cong­star Prepaid, Penny Mobil und ja!mobil. Ob fraenk - wie die genannten Prepaid-Discounter - dann auch gleich einen neuen Tarif einführt, bleibt eben­falls abzu­warten.

5G auch bei anderen Marken noch nicht für alle

Alleine sind fraenk-Kunden mit der Beschrän­kung auf 2G und 4G indes nicht. cong­star Prepaid wie ich will ist eben­falls noch nicht mit 5G kompa­tibel. Das gleiche gilt für die Sechs-Monats-Pakete und für die Daten­optionen zum Basis-Tarif von Penny Mobil und ja!mobil. Sprich: Es geht zwar voran mit der 5G-Bereit­stel­lung für Discounter. Der neue Netz­stan­dard ist aber bei weitem noch nicht für alle poten­ziellen Nutzer verfügbar.

