Ab heute 5G bei fraenk im Telekom-Netz

In den vergan­genen Wochen haben zahl­reiche Kunden von Mobil­funk-Discoun­tern im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom die Frei­schal­tung für die Nutzung des 5G-Netzes erhalten. Ab sofort steht der noch vergleichs­weise neue Netz­stan­dard auch für die Kunden von fraenk zur Verfü­gung. Vergan­gene Woche hatte der Discounter auf seiner Webseite bereits einen Count­down für den 5G-Start einge­richtet, der heute endet.

5G-Start bei fraenk

Screenshot: teltarif.de, Quelle: fraenk.de Neukunden, die sich ab sofort für einen Vertrag von fraenk entscheiden, sollten das 5G-Netz der Telekom bereits ab sofort nutzen können. Für Bestands­kunden will der Discounter die Frei­schal­tung sukzes­sive in den nächsten Tagen vornehmen. Bis zum 16. Februar sollen alle Nutzer eines Mobil­funk­anschlusses von fraenk die Möglich­keit bekommen, neben GSM und LTE auch das 5G-Netz zu nutzen. Zusätz­liche Kosten fallen nicht an.

5G "nur" als Ergän­zung zum LTE-Netz

5G bei fraenk bedeutet die Nutzung des neuen Netz­stan­dards als Ergän­zung zum 4G-Netz. Das heißt, die Basis­ver­sor­gung über­nimmt weiterhin das LTE-Netz. 5G sorgt für eine höhere Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn sich der Kunde in einer Region aufhält, in der das LTE-Netz über­lastet ist, sodass es über 4G zu Einschrän­kungen bei der Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit kommt.

fraenk weist auf seiner Webseite vorsorg­lich darauf hin, dass die Kunden abseits der 5G-Netz­abde­ckung weiterhin im LTE-Netz surfen. Als Penny Mobil und ja!mobil 5G-Tarife einge­führt hatte, verun­sicherte die Kunden­betreuung teil­weise Nutzer mit der falschen Aussage, LTE sei in den neuen Preis­modellen nicht mehr verfügbar. Das wäre bei 5G Non-Stan­dalone gar nicht möglich.

5G Stan­dalone noch nicht verfügbar

Das eigen­stän­dige 5G-Netz steht bei der Telekom für Privat­kunden gene­rell noch nicht zur Verfü­gung. Das heißt, ohne LTE wäre auch die 5G-Nutzung nicht möglich. Zwar hat die Telekom 5G Stan­dalone für Privat­kunden ange­kün­digt. Derzeit ist aber noch unklar, wann und zu welchen Kondi­tionen das Angebot startet - und ob es für Discounter-Kunden dann über­haupt zur Verfü­gung steht.

Info auf der Webseite von fraenk

Screenshot: teltarif.de, Quelle: fraenk.de Für die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs hat fraenk keine Ände­rungen ange­kün­digt. Es bleibt bei maximal 25 MBit/s im Down­stream - genauso wie für Prepaid­kunden von cong­star. Bei Penny Mobil und ja!mobil stehen in den 5G-Tarifen bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Das gleiche gilt für cong­star-Vertrags­kunden, die die nach wie vor kosten­pflich­tige 5G-Option buchen.