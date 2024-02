fraenk: Termin für den 5G-Start steht fest

fraenk startet in wenigen Tagen mit 5G. Ein Aufpreis wird dafür nicht berechnet. Auslands­tele­fonate sind derzeit noch nicht möglich.

Wie berichtet hatte fraenk bereits vor einigen Tagen offi­ziell ange­kün­digt, "in Kürze" die Nutzung des 5G-Mobil­funk­stan­dards anzu­bieten. Jetzt hat der Mobil­funk-Discounter auf seiner Webseite einen Count­down für die 5G-Frei­schal­tung gestartet, der am kommenden Dienstag, den 13. Februar, endet. Das heißt, ab dem 13. Februar haben die Kunden neben GSM und LTE auch Zugriff auf das 5G-Netz der Deut­schen Telekom.

Im Rahmen des Count­downs erwähnt fraenk auch, dass "5G inklu­sive" ist. Anders als für Vertrags­kunden von cong­star schlägt die Nutzung des neuen Netz­stan­dards demnach mit keinen zusätz­lichen Kosten zu Buche. Bestands­kunden werden für 5G auto­matisch frei­geschaltet und müssen nicht manuell aktiv werden, wie die Kunden­betreuung im Service-Chat bestä­tigte.

Termin für 5G bei fraenk steht fest

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: fraenk Noch nicht bekannt ist, ob die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs bei fraenk auf 25 MBit/s im Down­stream begrenzt bleibt oder ob die 5G-Akti­vie­rung zum Anlass genommen wird, den Kunden auch eine höhere Daten­geschwin­dig­keit anzu­bieten. Bei cong­star Post­paid sowie bei Penny Mobil und ja!mobil stehen bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung, für Prepaid­kunden von cong­star bleibt es vorerst bei 25 MBit/s.

Auslands­tele­fonate starten Ende Februar

fraenk hat auf seiner Webseite jetzt auch offi­ziell die Preis­liste für Auslands­tele­fonate veröf­fent­licht. In der Praxis funk­tio­niert die Anwahl einer Rufnummer in anderen Ländern aber noch nicht, wie sich im kurzen Test von teltarif.de mit Tele­fon­num­mern in Öster­reich und Spanien gezeigt hat. Der Kunden­betreuung zufolge wird trotz der schon jetzt veröf­fent­lichten Preis­liste es erst ab Ende Februar möglich sein, mit fraenk ins Ausland zu tele­fonieren.

Wie im Hotline-Chat weiter erläu­tert wurde, wird die Auslands­tele­fonie nicht auto­matisch für alle Kunden frei­geschaltet. Für Nutzer, denen der Fixpreis von 10 bzw. 17 Euro im Monat (je nach gewähltem Tarif) wichtig ist, ändert sich demnach nichts. Kunden, die mit ihrem Mobil­funk­anschluss von fraenk von Deutsch­land ins Ausland tele­fonieren möchten, können die Funk­tion über die Kunden­betreuung frei­schalten lassen. Countdown für 5G bei fraenk

Quelle: fraenk.de, Screenshot: teltarif.de

fraenk for friends: Nur noch je 2 GB Bonus

Die Aktion, bei der fraenk Freund­schafts­wer­bungen mit dauer­haft je 3 GB Extra-Daten­volumen pro Monat für den Werber und den Gewor­benen belohnt hat, ist inzwi­schen beendet worden. Ab sofort beträgt der Bonus jeweils 2 GB. Das zusätz­liche Daten­volumen wird für bis zu 15 Freund­schafts­wer­bungen einge­räumt.

