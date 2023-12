fraenk: 10 GB für 10 Euro und Bestandskunden-Bonus

Neue Tarife bei fraenk

Kurz vor Weih­nachten schraubt der im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delte Vertrags- und App-Discounter fraenk an seinen Tarifen. Und davon profi­tieren sowohl Neu- als auch Bestands­kunden, was bei Discoun­tern nicht selbst­ver­ständ­lich ist.

Auch das Freund­schafts­werbe-System "fraenk for friends" bleibt dabei erhalten, mit dem Kunden durch Freund­schafts­wer­bung mehr Daten­volumen erhalten können.

Das sind die neuen fraenk-Tarife

Seit heute ist der Basis-Tarif von fraenk dauer­haft mit 10 GB statt 7 GB monat­lichem Daten­volumen ausge­stattet. Der Preis von 10 Euro im Monat bleibt dabei gleich. Nur Bestands­kunden mit einem höheren Bedarf an Daten­volumen konnten bisher die fraenk flat mit 17 GB für 15 Euro buchen. Das ändert sich jetzt: Ab sofort können Neukunden gleich diesen Tarif erhalten. Dazu müssen sie bei der Bestel­lung in der App die Option "+7 GB dauer­haft" für zusätz­liche 5 Euro pro Monat anwählen.

Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit für alle Tarife und Optionen beträgt weiterhin ein Kalen­der­monat. Sollten Kunden also beispiels­weise nicht mehr 17 GB pro Monat benö­tigen, können sie bis 24 Stunden vor Monats­ende die 7-GB-Zusatz­option in der App kündigen. Im darauf­fol­genden Monat steht dann wieder der Basis-Tarif mit 10 GB zur Verfü­gung.

Bestands­kunden erhalten Hinweis

Einige teltarif.de-Leser und -Redak­teure mit fraenk-Tarif erhalten seit heute bereits Mittei­lungen, dass ihr monat­lich verfüg­bares Daten­volumen von nun an dauer­haft ohne Aufpreis von 7 GB auf 10 GB aufge­stockt wird. Gene­rell erhalten dabei also alle Kunden 3 GB mehr. In einem der teltarif.de-Redak­tion bekannten Fall wurde das bishe­rige Daten­volumen von 10 GB auf 13 GB aufge­stockt - ohne weiteres Zutun des Kunden.

Mit dem Freund­schafts­wer­bepro­gramm "fraenk for friends" können Kunden das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen bei gleich­blei­bendem Preis noch weiter erhöhen. Wer als Neukunde den fraenk-Vertrag bis zum 31. Januar 2024 mit einem Freunde-Code abschließt, erhält monat­lich zusätz­lich 3 GB (statt regulär zusätz­lich 1 GB) Daten­volumen extra. Auch Bestands­kunden können fraenk Freunde Codes an Inter­essenten weiter­geben und von mehr Daten­volumen profi­tieren. Bei einer erfolg­rei­chen Akti­vie­rung profi­tieren Werbende und Gewor­bene eben­falls bis zum 31. Januar 2024 von dauer­haft 3 GB mehr Daten­volumen.

Wich­tiger Hinweis zu Freunde-Codes im teltarif.de-Forum

Das Posten von fraenk-Codes zur Freund­schafts­wer­bung im teltarif.de-Forum ist nicht gestattet. Dort gepos­tete Codes werden von der Redak­tion unver­züg­lich gelöscht und die betref­fenden Foren­teil­nehmer ermahnt. Mehr dazu in den Nutzungs­bedin­gungen für das teltarif.de-Forum.