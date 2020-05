Interview mit Fox: "Kann nicht genug guten Content geben"

Roman Karz leitet als General Manager Fox Networks Group Germany

Foto: Fox Networks Group Germany GmbH Der Fox Channel gilt in Deutsch­land als eine der ersten Adressen für US-Seri­en­pre­mieren. Vor allem mit Erst­aus­strah­lungen von "The Walking Dead" feierte der Pay TV-Sender große Erfolge. Das Thema lineare Ausstrah­lung bleibt aller­dings für Fox Networks Germany trotz zuneh­mendem Wett­be­werb durch Strea­ming-Dienste nach wie vor wichtig, erläu­tert General Manager Roman Karz im Gespräch mit teltarif.de.

teltarif.de: Herr Karz, in den aktuell schwie­rigen Zeiten vertreiben sich viele Menschen zu Hause die Zeit mit Binge-Watching. Der Fox Channel ist bei dem Thema sicher nicht die schlech­teste Adresse. Welche Serie steht bei Ihnen persön­lich derzeit ganz oben auf dem Programm?

Roman Karz: Aktuell freue ich mich auf die neue Staffel "The Good Fight", die bei uns Ende Juni startet und auch gerade für eine fünfte Season verlän­gert wurde. Darüber hinaus bin ich ein Fan von Donald Glover und dementspre­chend hat es mir auch die FX-Serie "Atlanta" sehr angetan, die wir schon vor etwas längerer Zeit auf dem Sender hatten, Und – da geht es mir wie den aller­meisten bei uns im Team – natür­lich schaue ich gerne "The Walking Dead". Roman Karz leitet als General Manager Fox Networks Group Germany

Foto: Fox Networks Group Germany GmbH

teltarif.de: "The Walking Dead" dürfte für den Fox Channel etwa ein Gewicht haben, wie Game of Thrones für Sky. Doch irgend­wann ist jede Geschichte erzählt. Ist "The Walking Dead" für Sie uner­setzbar?

Roman Karz: "The Walking Dead" hat im Verlauf der letzten zehn Staf­feln eine unglaub­lich große Zahl an leiden­schaft­li­chen Fans gene­riert, was wir nicht nur an den Quoten und Abrufen im VoD, sondern vor allem auch an den Inter­ak­tionen auf unseren Social Chan­nels sehen. Unsere Zuschauer fiebern jeder neuen Folge entgegen, auch wenn der Hype ehrli­cher­weise Schwan­kungen unter­liegt. Ich habe aller­dings auch das Gefühl, dass wir aufgrund der Viel­zahl der Inhal­te­an­bieter mitt­ler­weile einen anderen Stan­dard in Sachen Quan­tität und Qualität im Seri­en­be­reich haben. Wir haben dank unseres Fokus auf Seri­en­mar­ke­ting mit FOX eine starke Brand geschaffen, die sich nicht ausschließ­lich über einen Titel defi­niert. Aktuell fahren wir marke­ting­seitig eine Multi­show-Kampagne, die mit Hilfe eines zentralen Themas und Look-and-Feels verschie­dene Seri­en­starts bewirbt. Wir sind natür­lich froh, dass "The Walking Dead" immer noch so eine Strahl­kraft besitzt, aber auch in der Breite sind wir sehr gut besetzt.

teltarif.de: Mit der Marke Fox verbindet man noch immer das Medi­en­kon­glo­merat von Rupert Murdoch und natür­lich in erster Linie das legen­däre Film­studio 20th Century Fox. Insbe­son­dere dieses gehört heute aller­dings zu Disney. Geht Holly­wood hier nicht viel eigene Krea­ti­vität und Wett­be­werb verloren?

Roman Karz: Die Fox Networks Group Germany betreibt die Pay-Sender FOX, National Geogra­phic und National Geogra­phic WILD, unser Kern­ge­schäft bewegt sich im Pay-TV Busi­ness, von daher gibt es wahr­schein­lich bessere Experten für das Thema Kino als mich. Meine persön­liche Meinung ist aber, dass durch die Trans­ak­tion nicht zwangs­läufig die Krea­ti­vität leiden muss, sondern sich viel­mehr neue Möglich­keiten eröffnen.

teltarif.de: Das Thema Strea­ming ist in aller Munde. Es vergeht gefühlt kein Tag, an dem nicht ein US-Studio mit einem eigenen SVoD-Service an den Start geht. In diesem Jahr laun­chen Warner/HBO, NBCUniversal und ViacomCBS ihre OTT-Produkte. Auch gibt es eine Welle von werbe­fi­nan­zierten AVoD-Diensten von Pluto TV über Rakuten bis Amazon IMDb TV. Erleben wir gerade eine Art "Content-Over­kill"?

Roman Karz: Vor einigen Jahren feierten wir auch dank der neuen Player das goldene Fern­seh­zeit­alter. Und für alle Zuschauer und User kann es meiner Meinung nach gar nicht genug guten Content geben. Aus Anbie­ter­sicht zeichnet sich langsam ab, dass das Motto "Wenn die Flut kommt, schwimmen alle Schiffe oben" nicht mehr lange zutrifft. Im Zuge der Konver­genz glaube ich zwar nicht an Extink­tion aber auch nur an eine zeit­lich beschränkte Koexis­tenz. Wir erleben im Bewegt­bild­be­reich eine Evolu­tion - sowohl tech­nisch als auch inhalt­lich.

teltarif.de: Im Bereich SVoD finden sich Ihre Inhalte auf Aggre­gator-Platt­formen, wie beispiels­weise Magenta TV der Deut­schen Telekom. Warum haben Sie sich für diese Stra­tegie entschieden?

Roman Karz: Als Anbieter von Pay-TV-Sendern basiert unser Geschäfts­mo­dell per se auf der wirt­schaft­li­chen Bezie­hung mit den Pay-TV-Platt­formen. Schon vor einigen Jahren haben wir einen großen Wert darauf gelegt, alle unsere TV-Inhalte in großem Umfang auch für die VoD-Bereiche der Platt­formen inter­es­sant zu machen und ganze Content-Pakete – neben dem linearen Channel – anzu­bieten. Für uns kamen seit jeher verstärkt Inhalte infrage, bei denen wir den kompletten Rechte-Umfang bekommen können. Das ist eine Win-Win-Situa­tion, sowohl für die Zuschauer als auch für unsere Partner.

teltarif.de: Bisher liegt Ihr Content-Schwer­punkt mit Serien wie The Walking Dead, American Horror Story oder The Good Fight auf den Genres Action/Suspense und Drama. Soll es auch in Zukunft dabei bleiben?

Roman Karz: Unsere Zuschauer schätzen den von Ihnen ange­spro­chenen Mix, den wir als mutiges und fesselndes Enter­tain­ment bezeichnen. Mit Serien, die sich mehr trauen, Charak­teren, die anecken und Twists, die unvor­her­sehbar sind. Unsere Programm­chefin Diana Krepold wandelt diese Erwar­tungen in klare Vorstel­lungen an den Content um, wenn sie auf Einkaufs­tour geht. Auch unsere euro­päi­sche Eigen­pro­duk­tion "Krieg der Welten", die letztes Jahr Premiere feierte, geht in diese Rich­tung. Und wir haben ganz beson­dere Perlen wie das schon ange­spro­chene "Atlanta" oder auch "Legion" im Programm.

teltarif.de: Gibt es abge­sehen von den bekannten Koope­ra­tionen zum Beispiel mit der Deut­schen Telekom oder Sky Über­le­gungen, den linearen Fox Channel bzw. On-Demand-Inhalte Direct To Consumer zu vermarkten? Einen ähnli­chen Weg geht in Deutsch­land mitt­ler­weile auch STARZPLAY, deren Inhalte vorher nur via Dritt­an­bie­ter­platt­formen verfügbar waren.

Roman Karz: Ein losge­löstes Direct-To-Consumer-Geschäft ist für den FOX Channel aktuell keine Option, die wir in Betracht ziehen.

teltarif.de: Ist es vorstellbar, dass künftig verstärkt lizen­zierte Inhalte anderer Studios bei Ihnen laufen?

Roman Karz: Wir haben einen inhalt­lich wie auch finan­ziell und wirt­schaft­lich guten Mix: Wir strahlen inter­na­tio­nale und euro­päi­sche Fox Origi­nals aus, durch die Nähe zu FX und ABC natür­lich auch Serien aus dem erwei­terten "Verwandt­schafts­kreis" sowie span­nende Zukäufe wie beispiels­weise über CBS mit "The Good Fight" oder über die BBC mit "Doctor Who".

teltarif.de: Wie ist Ihr aktu­elles Verhältnis zwischen linearem und non-linearem Content? Nutzen Abon­nenten primär den Fox Channel oder Ihr On-Demand-Angebot?

Roman Karz: Uns ist sehr wichtig, dass unsere Zuschauer sowohl Zugang zum linearen Sender als auch zu den On-Demand-Ange­boten ihres Anbie­ters haben und unseren Content nach ihren präfe­rierten Sehge­wohn­heiten konsu­mieren können. Wir sehen nach wie vor einen sehr hohen linearen Anteil beson­ders bei Programm­high­lights wie beispiels­weise "The Walking Dead". Hier strahlen wir weniger als 24 Stunden nach der US-Ausstrah­lung die Folgen in der deut­schen Sprach­fas­sung aus. Das wollen die Fans natür­lich auch direkt sehen. Dennoch sind wir mit der Entwick­lung der VoD-Abruf­zahlen sehr zufrieden.

teltarif.de: Welche High­lights können Ihre Zuschauer im Herbst erwarten?

Roman Karz: Im Spät­sommer und Herbst freuen wir uns – und das kann ich hier schon mal exklusiv vorab verraten, bevor wir es offi­ziell kommu­ni­ziert haben, mit "Devs" und "Mrs. America" auf zwei ganz unter­schied­liche aber spek­ta­ku­läre Titel aus dem Haus FX. Die Si-Fi-Thril­ler­serie "Devs" von Alex Garland zeigt die myste­riösen Geheim­nisse einer Company im Silicon Valley. Tolle Bilder, Span­nung und eine gut gemachte Geschichte. Die u.a. mit Oscar­preis­trä­gerin Cate Blan­chett groß­artig besetzte Drama­serie "Mrs. America" beleuchtet das Enga­ge­ment der konser­va­tiven Poli­ti­kerin Phyllis Schlafly gegen das soge­nannte Equal Rights Amend­ment ("ERA"), den Verfas­sungs­zu­satz zur gesetz­li­chen Gleich­stel­lung der Frau. Und natür­lich werden auch ein paar weitere neue Seri­en­high­lights auf Fox auf uns zukommen.

teltarif.de: Herr Karz, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Roman Karz

Roman Karz ist als General Manager Fox Networks Group Germany GmbH für alle Geschäfte rund um Fox und National Geogra­phic im deutsch­spra­chigen Raum verant­wort­lich. Das Unter­nehmen betreibt die deut­schen Pay-TV-Sender Fox, National Geogra­phic und National Geogra­phic Wild. Roman Karz stieß Mitte 2012 zur Fox Networks Group Germany und verant­wor­tete zuerst den gesamten Finanz­be­reich, seit Juli 2018 ist er in seiner Funk­tion als General Manager tätig und damit verant­wort­lich für die gesamte Programm­aus­wahl und Content-Verbrei­tung der TV-Sender. Zu seinen vorhe­rigen Stationen gehören unter anderem das Luxus-Mode-Unter­nehmen Escada sowie die IT-Bera­tungs­firma Capge­mini.