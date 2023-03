Fountain: Was taugt die Podcast-App?

Fountain bezahlt Podcast-Hörer mit Bitcoin

Screenshot: Björn König Podcasts gehören zu den belieb­testen Audio­for­maten im Strea­ming. Kein Wunder, denn dort findet sich buch­stäb­lich zu jedem Thema inter­essanter Content, und das prak­tisch jeder­zeit kostenlos. Doch wie wäre es, wenn man für das Hören von Podcasts bezahlt wird? Das verspre­chen die Macher der App "Foun­tain". Hier lässt sich mit ange­hörten Folgen Bitcoin verdienen. Kann das Angebot über­zeugen?

Gewohntes App-Design

Fountain bezahlt Podcast-Hörer mit Bitcoin

Screenshot: Björn König In der Funk­tions­weise ist Foun­tain prin­zipiell mit vergleich­baren Apps wie Google Podcasts oder PocketCasts vergleichbar. Was aller­dings direkt negativ ins Auge fiel, ist die fehlende Unter­stüt­zung für Chro­mecast. Abseits von Blue­tooth lassen sich Inhalte somit nur mit Geräten abspielen, auf welchem die App selbst instal­liert ist. Das ist gegen­über anderen Apps bereits ein großer Nach­teil.

Im nächsten Schritt haben wir uns die Podcast-Suche ange­schaut. So fand sich beispiels­weise der Strip­pen­zieher und Tari­dschungel Podcast von teltarif.de auf Anhieb. Im "Featured"-Bereich werden jedoch ausschließ­lich englisch­spra­chige Inhalte ange­zeigt. Das gilt übri­gens auch für die App selbst, hier sind keine regio­nalen Sprach­ein­stel­lungen möglich, was eben­falls für manche Nutzer als Minus­punkt gewertet wird.

Nutzer­account erfor­der­lich

Um Bitcoin zu verdienen, muss man bei Foun­tain ein Benut­zer­konto anlegen, hier war aller­dings in unserem Test kein KYC (Know Your Customer, Iden­titäts­prü­fung via Perso­nal­aus­weis) erfor­der­lich. Im oberen Bereich der App zeigt der Status "Earning" an, dass der aktuell ange­hörte Podcast Bitcoin verdient. Hier sollte man sich aber keine Hoff­nungen auf schnellen Reichtum machen, die Gutschriften erfolgen in der Einheit "Satoshi". Aktuell benö­tigt man rund 100 Millionen Satoshi im Gegen­wert von einem Bitcoin. Um dieses Ziel zu errei­chen, muss man schon sehr ausgiebig Podcasts hören.

Abge­sehen von der Möglich­keit Kryp­towäh­rungen zu verdienen, hat die App aller­dings aus unserer Sicht keinen wirk­lichen Vorteil gegen­über der Konkur­renz. Vor allem die fehlende Möglich­keit, Inhalte per Chro­mecast auf Smart Spea­kern wie Google Home abzu­spielen, empfinden wir als so gravie­renden Nach­teil, dass wir die App nicht als Ersatz für PocketCasts oder Google Podcasts sehen. Sollte diese Funk­tion aller­dings nach­gelie­fert und gege­benen­falls regio­nale Sprach­unter­stüt­zungen hinzu­kommen, ist Foun­tain sicher­lich einen näheren Blick wert.

