Eigene Fotos: Den Bilderwust unter Kontrolle bekommen

In der Bilderflut den Überblick behalten (Symbolbild)

Bild: picture alliance/dpa Nicht alles war früher schlecht. Der Film in der Kamera hatte meist 36 Bilder, wurde behutsam nach und nach belichtet. Schließ­lich war der Film und jeder Abzug teuer. Das ist Geschichte. Per Digi­tal­foto­grafie entstehen heute täglich Unmengen Fotos. Nur die wenigsten Hobby­foto­grafen löschen davon etwas. Und so wächst der Bilder­wust in der Cloud oder auf dem Rechner unauf­haltsam.

Doch dagegen lässt sich etwas tun. "Ich foto­gra­fiere konzen­triert und produ­ziere lieber wenige Fotos, dafür aber genau nach meinen Vorstel­lungen und meinem Quali­täts­anspruch", sagt Foto­graf Daniel Woll­stein. "Bei der Arbeit orien­tiere ich mich an der analogen Foto­grafie."

Bild: picture alliance/dpa Wer den Über­blick über seine Bilder behalten möchte, muss eine strenge Foto­hygiene einhalten. "Für Schnapp­schüsse und Erin­nerungen reichen meist 200 Fotos pro Jahr", meint Thomas Gerwers. "Die sollten dann aber gut sein." Um Sortier-Qualen und Daten­müll von vorne­herein zu vermeiden, rät auch der Chef­redak­teur des Maga­zins "Profi­foto", sich vor dem Auslösen auch Gedanken zum Foto zu machen.

Sichten am Ende des Tages

Ein weiterer Tipp: Immer gleich oder zumin­dest taggleich nach dem Foto­gra­fieren mit dem Sichten der Fotos beginnen, rät Chris­tine Bruns vom der "c't Foto­grafie". Displays in Kamera und Smart­phones reichen für eine grobe Bewer­tung. "Unscharfe Fotos und welche, die mir nicht gefallen, lösche ich direkt", sagt Bruns.

Thomas Gerwers wählt seine Fotos nach tech­nischen Krite­rien wie Belich­tung und Schärfe, aber auch nach seinem Bauch­gefühl aus. "Ein Foto muss mich anspre­chen und etwas aussagen, dann behalte ich es." Diese Vorge­hens­weise sei natür­lich sehr subjektiv: "Fotos können sehr emotional wirken und für den einen Betrachter viel bedeuten, während sie für den anderen nichts­sagend sind."

Grund­sätz­lich gilt natür­lich: Nur die besten Fotos behalten. Bei Porträts kann man etwa darauf achten, dass jemand auch die Augen geöffnet hat und allge­mein gut getroffen ist, sagt Gerwers. Die Bewer­tung falle kurz nach dem Foto­gra­fieren leichter als später.

Meta­daten erleich­tern das Suchen und Finden

Um mehr Struktur in die Foto­samm­lung zu bringen, sollte man Meta­daten nutzen, die als Exif-Datei in Bilder einge­bettet werden. Das geschieht zum Teil gleich in der Kamera oder auto­matisch auf dem Smart­phone, zumin­dest was Datum und Uhrzeit angeht. Aber auch der Name des Urhe­bers kann sinn­voll sein.

Viel­foto­gra­fie­rern empfiehlt Chris­tine Bruns zudem, per Foto­pro­gramm auf dem Rechner Schlag­wörter in die Meta­daten der Bilder zu schreiben. Das können Perso­nen­namen, Orte, Motiv­beschrei­bungen oder auch Stim­mungen sein.

Kurze Stich­wörter, wie man sie als Hash­tags auch bei Insta­gram & Co. nutzt, reichen. "Beim Teilen auf sozialen Platt­formen werden diese Daten aller­dings von diesen auto­matisch gelöscht", erklärt Thomas Gerwers. Ein Großteil der Fotos entsteht im Urlaub (Symbolbild)

Bild: picture alliance/dpa

Dateien und Ordnern Namen geben

Chris­tine Bruns macht sich zudem die Mühe, jeder Foto­datei einen dem Anlass entspre­chenden Datei­namen zu geben und in einem gleich­namigen Ordner zu spei­chern. "Das erleich­tert mir auch nach Jahren das Wieder­finden der Fotos", sagt sie. Für Bilder im Rohformat (RAW) gibt es - falls vorhanden - ebenso einen eigenen Unter­ordner wie für fertig bear­bei­tete Foto­dateien.

Dubletten werden ebenso konse­quent gelöscht wie unscharfe oder falsch belich­tete Bilder. Zaudern und Zögern ist hier fehl am Platze: "Einem Foto, das ich gelöscht habe, trauere ich nicht hinterher. Konse­quentes Auswählen passt meis­tens", sagt Foto­graf Woll­stein.

Der Trick mit der Sterne-Bewer­tung

Foto-Verwal­tungs­pro­gramme können beim Auswahl­pro­zess unter­stützen und oft auch als "digi­tale Dunkel­kammer" der Bild­ver­bes­serung dienen. Mit einem Sterne-System erlauben es die meisten Programme, nach und nach die besten Fotos heraus­zufil­tern.

Zuerst werden alle Fotos mit einem Stern markiert, die einem gut gefallen. In der zweiten Runde erhalten die besten Fotos zwei Sterne, die übrigen wandern in den digi­talen Papier­korb. So geht es weiter, bis in der fünften Runde nur noch die besten Fotos übrig bleiben. "Das Sterne-System erleich­tert die Arbeit enorm und ist eine große Hilfe bei der Auswahl", sagt Thomas Gerwers.

Hobby­foto­grafen finden auf dem Markt zahl­lose kosten­lose Programme zur Verwal­tung von Fotos. Mit "Adobe Bridge", "Ashampoo Photo Commander Free", "XNView" oder den in Windows und MacOS inte­grierten "Fotos"-Programme lassen sich Bilder sichten und sortieren, meist auch schon bear­beiten. Auch die Meta­daten lassen sich ändern.

Programme erkennen Gesichter

Bei der Suche nach bestimmten Bildern können auch Kauf- oder Abo-Programme helfen, die Inhalte erkennen und weiter­gehende Bear­bei­tungs­mög­lich­keiten bieten. Dazu zählen etwa "Adobe Light­room", "Skylum Luminar Neo", "Excire Foto", "ACDSee Photo Studio", "Cyber­link PhotoDirector 365", "Zoner Photo Studio" oder "Magix Photo Manager Deluxe".

Sie können nach einem Anlernen etwa Gesichter erkennen und Menschen zuordnen, sodass man teils auf Meta­daten verzichten und statt­dessen Fotos nach bestimmten Krite­rien filtern kann. Auch das kosten­lose (bis 15 Giga­byte Spei­cher­platz) "Google Fotos" kann Menschen erkennen.

Handy-Kameras haben den klas­sischen Urlaubs­knipsen den Rang abge­laufen. Aller­dings nützt die beste Kamera nichts, wenn Nutzer nicht einige Grund­regeln bei der Foto­grafie beachten. Wir geben Tipps, wie Sie mit einfa­chen Mitteln Ihre Fotos verbes­sern können.