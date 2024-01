Such-Funktion: So finden Sie ruckzuck Fotos auf dem Handy

Kurze Stich­wörter statt stun­den­langem Sichten: Wer keinen gestei­gerten Wert darauf legt, bei der Suche nach bestimmten Fotos auf dem Smart­phone viel Zeit fürs Wischen durch Gale­rien und Alben zu verbringen, sucht einfach gezielt.

Denn sowohl die Fotos-App auf iPhones als auch Googles Fotos-App für Android-Tele­fone bieten eine prak­tische Gesichts- und Objekt­erken­nung.

Die Such­leiste hält, was sie verspricht

Bilder suchen in Google Fotos und auf dem iPhone

Screenshots/Montage: teltarif.de, Logos: Google/Apple Auf iPhones lassen sich belie­bige Such­begriffe wie beispiels­weise See, Silvester oder Konzert ganz einfach in eine Such­leiste eingeben. Die öffnet sich, wenn man auf den Tab "Suchen" tippt. Direkt mit Namen suchen, klappt auch, wenn man sich schon einmal die Mühe gemacht hat, Menschen oder Tieren Namen zuzu­ordnen.

Ansonsten werden beispiels­weise Fotos mit Menschen darauf auch auto­matisch in das Album "Personen" sortiert und grup­piert, um das Suchen und Finden zu erleich­tern.

Auch Googles Fotos-App bietet Text­suche

Diese Features bietet auch Googles Fotos-App, die mit den meisten Android-Tele­fonen ausge­lie­fert wird und sonst nach­träg­lich instal­liert werden kann.

Die Grup­pieren-Funk­tion muss man in der Anwen­dung unter "Einstel­lungen/Daten­schutz/Gesich­ter­gruppen" aber zunächst akti­vieren. Fortan ist es auch möglich, bei Gesich­ter­gruppen oben auf "Name hinzu­fügen" zu tippen und diesen entspre­chend dazu zu schreiben.

In einer Über­sicht finden Sie Kurz­rat­geber zu verschie­denen Themen, beispiels­weise YouTube Premium güns­tiger: So gehts auch mit iPhone & Co.