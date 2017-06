Fotos mit dem Handy bearbeiten: So geht's

Durch die anhaltenden Verbesserungen bei den verbauten Kameras in Smartphones lassen viele Nutzer ihre Kompaktkamera zuhause. Dabei spielt oftmals nicht nur die Qualität der Handykameras eine Rolle, auch die Möglichkeit des Teilens und der qualitativen Bearbeitung haben zur Popularität beigetragen. Das Angebot an Anwendungen für die mobile Bildbearbeitung ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Nun stellen wir einige dieser Anwendungen vor.

Photodirector

PhotoDirector (Android / iTunes) ist eine mobile App, die eine unkomplizierte Bearbeitung vorhandener Fotos erlaubt. Der Startbildschirm ist selbsterklärend, ebenso ist die Anwendung relativ einfach zu bedienen. Fotos können aus der Galerie für die Bearbeitung oder der Erstellung einer Collage aufgerufen werden. Alternativ lässt sich die Kamera auch aus der App heraus starten.

Weiter geht es dann im Editormodus.