Unter Windows: Kostenlos Fotos per Mausklick bearbeiten

Wer Fotos auf seinem Rechner schnell verbes­sern will, kann das auch mit der "Fotos"-App in Windows tun. Das geht mit ein paar Maus­klicks auch ganz auto­matisch.

Bildbearbeitung in der Fotos-App von Windows

Bild: Microsoft Aktu­elle Windows-Rechner haben mit der "Fotos"-App auch ein eigenes Bild­bear­bei­tungs­pro­gramm an Bord. Damit lassen sich unter anderem Fotos ganz schnell auto­matisch verbes­sern.

So werden per Auto­kor­rektur etwa Farben aufge­bes­sert, der Kontrast ange­passt oder Perspek­tiven korri­giert. Das klappe fast immer ausge­zeichnet, berichtet die "Computer Bild" (Ausgabe 16/2023). So funk­tio­niert's zum Beispiel unter Windows 11:

Man klickt doppelt auf die zu bear­bei­tende Foto­datei im Datei-Explorer. Die "Fotos"-App öffnet sich - meis­tens. Wenn nicht, mit der rechten Maus­taste auf das Bild klicken und unter "Öffnen mit" in der "Windows-Foto­anzeige" auswählen, mit welchem Programm eine Bild­datei stan­dard­mäßig geöffnet werden soll. Auch im Vorgänger-Windows kommt man dann mit rechtem Maus­klick weiter.

Per Zauber­stab und Schie­beregler Bilder verän­dern

Bildbearbeitung in der Fotos-App von Windows

Bild: Microsoft Im geöff­neten Programm erscheint das Bild in Groß­ansicht. Mit der Maus klickt man auf das "Bear­beiten-Symbol". Das findet sich oben in der Mitte links. Es lässt sich an einem Stift vor einem Bild-Symbol erkennen. So erscheinen mittig wieder drei Symbole - hier ist nun das mit dem Pinsel gefragt. Drauf­gedrückt, öffnet sich rechts der Filter mit dem Zauber­stab zum auto­mati­schen Verbes­sern per Klick.

Mit dem weißen Schie­beregler lässt sich der Effekt verstärken (nach rechts ziehen) oder der Effekt zurück­nehmen (nach links). Danach wie gewünscht abspei­chern.

Weitere Beispiele für kosten­lose Bild­bear­bei­tungs­pro­gramme für Windows (mit teils deut­lich mehr Funk­tionen) sind IrfanView, Adobe Photo­shop Express, Gimp, Paint.net oder Picsart Photo Editor.

Die Video­bear­bei­tung wird zukünftig in der Fotos-App von Windows nicht mehr enthalten sein. Diese glie­dert Micro­soft aus in die sepa­rate kosten­lose App Clip­champ

Von MS-DOS bis Windows 11: Die Geschichte von Windows