Fotobuch-Services gibt es viele - wir geben nicht nur Tipps zur Auswahl des Anbieters, sondern auch zu Gestaltung und Bestellung des Buchs. Außerdem verraten wir, wie man in einem Tag zu einem Fotobuch kommt.

Auf vielen Festplatten, USB-Sticks, selbstgebrannten CDs/DVDs und in Cloud-Diensten schlummern tausende von Digitalfotos, die einmal mit großem Enthusiasmus bei Familienfeiern, im Urlaub oder bei Events geschossen wurden - und nun? Bei vielen Fotos ist es jammerschade, sie in irgendwelchen Festplattenordnern verschimmeln zu lassen. Dabei hat das Betrachten von Fotos per Beamer auf der Leinwand und ausgedruckt auf Papier auch im digitalen Zeitalter nichts von seiner Faszination verloren.

Möchte man die Fotos auf Papier präsentieren, ist damit immer etwas Arbeit verbunden, egal ob man die vom Fotoservice gedruckten Bilder ganz altertümlich mit Fotoecken oder Klebestift in ein Album klebt oder ein eigenes Fotobuch zusammenstellt. Doch mit einem selbst gestalteten Fotobuch, das anschließend von einem Fotobuch-Service gedruckt und gebunden wird, kann man bei Freunden und der Familie nach wie vor Eindruck schinden. Und ein selbst gestaltetes Fotobuch ist - beispielsweise als Geschenk - deutlich individueller als langweilige Staubfänger.

Wie funktioniert die Gestaltung eines Fotobuchs?



Fotobuch mit eigenen Fotos: So holen Sie das Beste heraus Fotobuch mit eigenen Fotos: So holen Sie das Beste heraus

Grundsätzlich ist die Gestaltung eines Fotobuchs nicht schwer, denn die Anbieter haben dafür in der Regel eine eigene Software. Layout- oder Drucktechnik-Kenntnisse sind nicht notwendig. Der Kunde lädt sich die Fotobuch-Software herunter, installiert sie und beginnt mit dem Import der eigenen Fotos, die ins Buch sollen. Dann werden die Fotos optisch ansprechend und gegebenenfalls in verschiedenen Größen auf die Seiten verteilt. Es gibt auch Dienste, die eine webbasierte Gestaltung oder eine App für das Fotobuch-Design anbieten.

Optische Effekte und ansprechende Texte können dem Buch eine weitere persönliche Note verleihen und die Kreativität des Gestalters zeigen. Wenn dann noch der Einband gestaltet wurde, wird der Buch-Entwurf online zur Bestellung an den Anbieter übermittelt. Dieser druckt das Buch aus und schickt es an den Kunden.

Vor der Bestellung lohnt ein genauer Blick auf die Lieferfristen, die die Anbieter auf der Webseite angeben. Diese können nicht nur bei der Gestaltung des Buches abweichen (Spiralbindung, Klebebindung, Broschüre...), sondern auch je nach Jahreszeit. Insbesondere in Ferien- und Urlaubszeiten haben die Anbieter oft mehr zu tun als sonst. Die Auswahl des Fotobuchanbieters richtet sich also nicht immer nur nach der Qualität und dem Preis, sondern manchmal auch danach, ob das Buch noch rechtzeitig zum gewünschten Termin im Briefkasten liegt.



Fotobuch-Produktion bei Cewe Color, Oldenburg Fotobuch-Produktion bei Cewe Color, Oldenburg

Welcher Anbieter ist der beste und welches Design passt am besten?

Glücklicherweise gibt es mittlerweile eine ganz passable Anzahl an Fotobuch-Anbietern mit einem großen Portfolio an Produkten. In Tests schneiden beispielsweise die Fotoservices von Saturn, der Müller-Drogerie, Pixum, Cewe und fotobuch.de regelmäßig gut ab. Doch auch andere Anbieter müssen nicht schlechter sein.

Einen weiteren Blick sollte der Kunde auf die Preisgestaltung des Anbieters werfen. Wie viele Seiten kosten wie viel? Gegebenenfalls muss der Preis pro Seite ausgerechnet werden, um die Preise mit anderen Anbietern vergleichen zu können. Auch für diverse Einbandarten werden abweichende Aufpreise fällig. Wer von einem Buch gleich mehrere Exemplare bestellt, erhält mitunter Mengenrabatt und/oder einen Rabatt bei den Versandkosten.

Wer ein möglichst billiges Buch möchte, kann es als Broschüre oder Softcover fertigen lassen. Mit dem flexiblen Einband wirkt das Fotobuch zwar nicht so edel, aber immerhin werden großformatige Bilder ohne Verluste dargestellt. Eine Spiralbindung erinnert eher an Semesterarbeiten und sollte nur verwendet werden, wenn das Buch beispielsweise als Liederbuch auf dem Klavier stehen soll oder als Kochbuch in der Küche dient.

Hardcover: Die edelste Variante des Fotobuchs

Das edelste Design ist natürlich das gebundene Hardcover-Buch, das damit das wertvollste Geschenk bildet. Es ist in der Regel am stabilsten, hat die längste Lebenszeit und signalisiert dem Beschenkten eine gewisse Wertschätzung. Allerdings gehen bei großformatigen, randlosen Bildern im Knick des Buches einige Millimeter des Fotos verloren. Es gibt auch gebundene Bücher mit eingelegtem Leporello, hierbei gehen keine Bildinformationen verloren.

Manche Anbieter verschicken auf Wunsch kostenlos oder gegen kleines Geld ein Testbuch, damit der Nutzer die Qualität von Fotodruck, Papier und Bindung vorher kontrollieren kann. In früheren Tests wurde allerdings ermittelt, dass die Premium-Qualität beim Papier (also auf echtem Fotopapier) den Aufpreis zum Standard-Farbdruck (mit Punktraster) nicht immer wert war. Auch hier kann ein Testbuch erste Hinweise geben. Oft kann der Kunde auch zwischen der Ausführung Hochglanz und Seidenmatt wählen, wobei Hochglanz brillanter aussieht, bei Lichteinstrahlung aber etwas spiegelt.

Auf der folgenden Seite beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Fotos überhaupt in ein Fotobuch eingebunden werden können und wie man sie am besten vorab bearbeitet. Außerdem nennen wir ein Beispiel für einen Fotobuch-Service, bei dem man das Buch sofort mitnehmen kann, und geben Tipps zu rechtlichen Fragen.