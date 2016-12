Foto-Übertragung vom Android-Smartphone auf den PC

Inhalt: Übertragung vom Smartphone auf den PC Übertragung per DLNA, Google Drive & microSD

Das Smartphone ist unter anderem aufgrund der immer ausgereifteren Fotofunktion so populär. Viele Anwender halten damit wertvolle Erinnerungen fest. Doch wie bekommt man die Bilder eigentlich auf den Computer oder den Laptop? Es gibt mehrere Methoden zur Übertragung von Fotos und Videos, die auf unterschiedlichen Schnittstellen basieren. Wir veranschaulichen in diesem Beitrag die Medienübertragung eines Android-Smartphones über USB, Bluetooth, DLNA, die Cloud und mittels Speicherkarte. Für manche Methoden ist spezielles Zubehör erforderlich.

Medienübertragung über USB : Auf das richtige Kabel achten

Allen im Verkauf befindlichen Android-Mobilgeräten liegt ein USB-Kabel bei. Micro-USB hat sich schon seit einigen Jahren als Standard etabliert, allmählich wird das Format jedoch vom neueren USB-Typ-C abgelöst. Somit befinden sich aktuell Smartphones und Tablets mit unterschiedlichen USB-Anschlüssen in Umlauf, was durchaus zu Problemen bei der Medienübertragung via Kabel führen kann. Wenn Sie beispielsweise ein Handy mit Micro-USB besitzen, und einen Freund besuchen, um Ihre Urlaubserinnerungen auf seinen Computer zu übertragen, wird ein Kabel gleichen Formats benötigt. Ist lediglich ein Modell mit USB Typ C vor Ort, kann der Vorgang auf diesem Weg nicht stattfinden. Stellen Sie also sicher, dass vor einer geplanten USB-Medienübertragung das richtige Kabel zur Verfügung steht.

Medienübertragung über USB: Schritt für Schritt

Sofern das passende Kabel zur Hand ist, funktioniert das Kopieren über Kabel vom Handy zum PC in der Regel recht simpel. Sie verbinden beide Endgeräte mit dem USB-Kabel, woraufhin Windows die passenden Treiber installieren sollte. Anschließend werden Sie von Ihrem Smartphone nach der gewünschten Verbindungsmethode gefragt.



Medienübertragung über Bluetooth

Sie können nun "Dateiübertragung" oder "Medienübertragung" wählen. Da erstere Methode mehr Dateiformate berücksichtigt, ist diese zu empfehlen. Die aufgenommenen Fotos und Videos finden sich meistens in dem Ordnerpfad DCIM / Camera. Wir empfehlen nach der Dateiübertragung das als Laufwerk gelistete Handy erst nach einem Rechtsklick - gefolgt von der Option "auswerfen" - vom Rechner zu trennen.

Medienübertragung über Bluetooth Für diese Methode benötigt Ihr Computer oder Laptop ein verbautes oder externes Bluetooth-Modul. In Laptops sind häufig standardmäßig solche Funkmodule integriert. Vor einer ersten Dateiübertragung müssen das Smartphone und der PC einmalig gekoppelt werden. Aktivieren Sie auf beiden Endgeräten die Bluetooth-Verbindung und stellen Sie sicher, dass die Option "sichtbar" aktiv ist. Wenn der Rechner vom Handy gefunden wurde, erscheint nach dem Berühren der Kennung eine PIN-Eingabeaufforderung. Nachdem der PIN auf dem Computer bestätigt wurde, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Nun können Sie auf ihrem Smartphone gespeicherte Fotos oder Videos auf den PC übertragen. Dies funktioniert über das "Teilen-Symbol" (drei Punkte, die mit Linien verbunden sind) in der rechten Ecke des Handybildschirms. Das Smartphone listet daraufhin diverse Möglichkeiten zum Teilen der Fotos und Videos. Darunter befindet sich auch der Eintrag "Bluetooth". Diesen klicken Sie nun an, suchen Ihren Computer und bestätigen die Dateiübertragung. Wir empfehlen die Bluetooth-Verbindung - sofern diese nicht für ein Headset benötigt wird - nach dem Vorgang zu deaktivieren, um den Akku zu schonen.

