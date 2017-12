Google experimentiert mit Foto-Apps

Neue Google App "Storyboard" Gleich drei neue Apps zur Bearbeitung und Erstellung von Fotos und Videos hat Google gestern vorgestellt: die Selfie-App Selfissimo!, welche sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzer ab sofort zum Download bereit steht, die Comic-Strip-App Storyboard, welche lediglich für Android-Smartphones herunterladbar ist, und die Video-App Scrubbies, welche lediglich iPhone-Nutzern zur Verfügung steht.

Erst gestern wurden die drei Apps im firmeneigenen Google Research Blog vorgestellt und waren direkt im Anschluss in den Datenbanken der jeweiligen App Stores verfügbar. Zwar wurden die Apps seitdem erst wenige tausendmal heruntergeladen, doch dürfte sich das schnell ändern. Denn: Schon jetzt ist großes Potenzial erkennbar. Zudem sind alle drei Apps kostenfrei.

Storyboard: Das definitive Highlight des Trios stellt die Android-exklusive Storyboard-App dar. Mit ihr lassen sich Videos in verbildlichte Drehbücher verwandelt werden, wie sie oft bei Film & Fernsehen verwendet werden. Hat der Nutzer ein Video ausgewählt, wandelt die App dieses automatisch in ein Storyboard um und legt eigenständig die jeweiligen Momentaufnahmen fest. Einzig den Stil kann der Nutzer daraufhin durch hoch- und runter-swipen bestimmen. Von Sepia-gefärbten Comic-Strips bis hin zu Neon-grellen Zeichnungen ist alles dabei. Daraufhin kann das neu erstellte Kunstwerk direkt mit integrierten Share-Optionen an die Freunde geschickt werden. Selfie-App Selfissimo!

Selfissimo!: Weniger beeindruckend, aber trotzdem ganz spaßig ist die Selfie-App Selfissimo!, welche dem Nutzer die Entscheidung abnimmt, wann der Auslöser betätigt wird. Die App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzer ab sofort im jeweiligen App Store erhältlich. Immer dann, wenn der Nutzer eine neue Pose einnimmt, schießt die App ein Foto. Besonders witzig die Komplimente-Einstellung, mit welcher sich steuern lässt, ob die App die Erlaubnis hat den Nutzer für besonders schöne Posen zu loben. Meint man dann, man hat genug Fotos geschossen, wird lediglich auf das Display getippt, und daraufhin kann man entweder die Fotos einzeln ansehen, oder in der Gruppen-Ansicht belassen und so verschicken (siehe Foto).

Scrubbies: Die einzige App der Dreiergruppe, die einzig auf Apple's iPhones erhältlich ist, ist nebenbei die ödeste. Ob das ein Zufall ist, sei dahingestellt. Hier nur soviel: all diejenigen, denen die App Boomerang ein Begriff ist, können sich den Download getrost sparen. Mit der App lässt sich die Geschwindigkeit und die Abspiel-Richtung von Videos manipulieren. Dass die Instagram-eigene App Boomerang dem Nutzer keine Geschwindigkeits-Optionen bietet, ist der einzige Vorteil von Scrubbies.

Für mehr Informationen zu der riesigen Menge an Apps - sowohl für Android, als auch für iOS - folgen Sie bitte diesem Link.