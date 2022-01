Fortnite: Rückkehr aufs iPhone über "GeForce Now"

Die Fort­nite-Durst­strecke auf iPhones endet in wenigen Tagen. Nvidias Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now sorgt für das Come­back. Aller­dings gibt es ein paar Einschrän­kungen.

iPhone-Nutzer können bald wieder den Online-Third-Person-Shooter Fort­nite auf ihren Smart­phones spielen. Der von Epic Games entwi­ckelte Battle-Royale-Titel schafft es aber nur über einen Umweg zurück zu den Apple-Handys. Verant­wort­lich für das Come­back ist Grafik­kar­ten­spe­zia­list Nvidia, der das Game über seinen Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now anbieten möchte. Ab kommender Woche startet Fort­nite mit dieser Lösung in der Smart­phone-Fassung auf iOS. Mehr als andert­halb Jahre mussten iPhone-Anwender auf den popu­lären Titel verzichten. Eine GeForce-Now-Mitglied­schaft ist erfor­der­lich, diese gibt es aber auch kostenlos.

Fort­nite beehrt in wenigen Tagen wieder das iPhone

Fortnite per GeForce Now auf iOS

Nvidia Mit der Mischung aus Third-Person-Schie­ßereien und Baumög­lich­keiten gelang Epic Games ein großer Hit. Im Herbst 2017 ging ihr bislang größter Spiel­erfolg Fort­nite an den Start und kann mitt­ler­weile mehr als 350 Millionen Nutzer vorweisen (via BusinessofApps). Für das Entwick­ler­studio ist das Online-Game eine wich­tige Einnah­mequelle, so wurden etwa 2020 rund 5,1 Milli­arden US-Dollar Umsatz gene­riert. Entspre­chend traf es Epic Games hart, als es sein Spiel vor andert­halb Jahren aus dem App Store nehmen musste.

Dies war ein Resultat der unlau­teren Methoden des Entwick­ler­stu­dios, den Provi­sionen Apples für In-App-Käufe zu entgehen. Aus demselben Grund flog Fort­nite auch aus Google Play, wobei Android-User das Game über andere Platt­formen weiterhin beziehen können. Wie Nvidia in seinem Blog mitteilte, müssen Fort­nite-spie­lende iPhone-Besitzer bald nicht mehr neidisch zur Google-Konkur­renz schielen. Ab nächster Woche startet eine zeit­lich begrenzte geschlos­sene Beta des Mobile-Games als Strea­ming-Version über GeForce Now. Wollen Sie daran teil­nehmen, können Sie sich hier auf die Warte­liste eintragen.

Fort­nite via GeForce Now: Weiter­füh­rende Infor­mationen

Neben dem Beitritt zur Warte­liste und der instal­lierten GeForce-Now-App benö­tigen Inter­essenten eine Mitglied­schaft beim Strea­ming-Dienst. Zwar gibt es einen Gratis-Zugang, dieser wartet aller­dings mit Einschrän­kungen auf. So müssen Sie auf Premium-Grafik mit Raytra­cing verzichten, haben keinen privi­legierten Zugang zu den Servern und können nur eine Stunde am Stück spielen. Das „Prio­rity“ getaufte Abon­nement mit besserer Grafik, 60 FPS, sechs Stunden Spiel­zeit und Premium-Server schlägt mit 9,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro für ein halbes Jahr zu Buche.

Schließ­lich gibt es noch die Vari­ante „RTX 3080“ für 99,99 Euro je sechs Monate. Die namens­gebende Nvidia-Grafik­karte steckt in den exklu­siven Servern der Mitglied­schaft. Zudem sind acht Stunden dauernde Sessions möglich. Da es sich um die mobile Vari­ante von Fort­nite handelt, werden Touch­screen-Eingaben unter­stützt. Neben iOS startet die geschlos­sene GeForce-Now-Beta des Spiels auch auf Android. Wobei sich beim Google-Betriebs­system eher der Down­load des Spieles über die Hersteller-Webseite anbietet.

Mit einer baldigen Rück­kehr Fort­nites in den App Store sollte man nicht rechnen.