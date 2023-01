Fortnite: Comeback auf iOS wurde für 2023 angekündigt

Dieses Jahr wird mit Fort­nite einer der größten Multi­player-Video­spiel-Hits seine Rück­kehr auf iOS feiern. Seit über zwei Jahren glänzt das Online-Shooter-Spek­takel im Apple App Store mit Abwe­sen­heit. Epic Games war nicht mit den horrenden Gebühren für In-App-Käufe auf den iPhones einver­standen. Mit dem Vorwurf der Mono­poli­sie­rung verklagte das Entwick­ler­studio schließ­lich die kali­for­nische Firma. Kurz vor dem Jahres­ende meldete sich aller­dings Epic Games‘ CEO via Twitter zu Wort und kündigte die Wieder­ver­öffent­lichung von Fort­nite auf iOS an.

Beliebter Multi­player-Shooter steht vor iPhone-Come­back

Fortnite soll zu iOS zurückkehren

Tim Sweeney Fort­nite ist ein Video­spiel-Phänomen, das seit fünf­ein­halb Jahren große und kleine Zocker begeis­tert. Satte 5,1 Milli­arden US-Dollar Umsatz wurden 2020 erwirt­schaftet. Neben dem Computer und Konsolen eroberte das Game auch Mobil­geräte. Im Juni 2018 feierte der Titel auf Android sein Debüt. Für dieses mobile Betriebs­system ist der Shooter auch weiterhin auf Epic Games‘ Webseite herun­ter­ladbar. Für iOS war das Spiel eben­falls eine Zeit lang erhält­lich, bis es im Sommer 2021 schließ­lich aufgrund von Strei­tig­keiten zwischen dem Entwick­ler­studio und Apple aus dem App Store entfernt wurde.

Fort­nite ist über Umwege weiterhin auf iOS spielbar

Tim Sweeney, seines Zeichens Gründer und CEO von Epic Games, gibt iPhone-Nutzern aber jetzt Hoff­nung. Auf Twitter veröf­fent­lichte er am 31. Dezember 2022 einen Beitrag mit der Nach­richt „Nächstes Jahr auf iOS!“. Darunter fügte er einen Screen­shot von Fort­nite an. Im Bild­schirm­foto ist der Schriftzug „2023“ erkennbar. Wann genau das Mobile-Game wieder auf den iPhones Einzug hält, teilte Sweeney nicht mit. Es bleibt abzu­warten, ob es sich um eine native iOS-App handelt und man mit Epic Games einig wurde oder eine Alter­native kommt. Eine solche wäre beispiels­weise der Epic Games Store für die Apple-Platt­form.

Per Cloud-Gaming ist es immer noch möglich, den Multi­player-Titel auf dem iPhone oder iPad zu spielen. Hierfür werden zwei Optionen ange­boten. Entweder per Xbox Cloud Gaming mit kosten­pflich­tigem Ulti­mate-Abon­nement oder per Nvidia GeForce Now mit kosten­loser Mitglied­schaft. Beide Lösungen ermög­lichen Video­spiel-Strea­ming auf den Apple-Handys und Apple-Tablets. Die Ange­bote lassen sich via Safari-Inter­net­browser auf iOS und iPadOS nutzen.

