So gehts: "Fortnite" ohne Google Play Store installieren

Durch den Streit um die Abgabe, die Apple und Google bei In-App-Käufen einbe­halten, ist das Spiel Fort­nite derzeit nicht in den AppStores erhält­lich. Android-Nutzer können es dennoch instal­lieren.

Wenn zwei sich streiten, freut sich in diesem Fall noch nicht einmal der Dritte: "Fort­nite"-Einsteiger können die Game-App derzeit nicht aus den offi­zi­ellen mobilen App-Stores auf ihre Smart­phones laden, weil Google und Applediese über Nacht entfernt haben.

Hinter­grund sind die App-Store-Regeln der Inter­net­kon­zerne, nach denen diese 30 Prozent vom Preis für App- und In-App-Käufe einbe­halten. Schon seit einiger Zeit gibt es Kritik an der Höhe der Abgabe. Nun legt es Epic auf ein Kräf­te­messen an.

Nur Neuein­steiger sind betroffen

Fortnite kann bei Android auch ohne Play Store installiert werden

Bild: picture alliance/Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa Nicht betroffen von diesem epischen Streit sind Gamer, die "Fort­nite" bereits auf iOS- und Android-Mobil­ge­räten instal­liert haben. Sie können ganz normal weiter­spielen.

Und eine gute Nach­richt für Android-Nutzer, die gerade jetzt mit "Fort­nite" starten wollen: Anders als Apple lässt Google auf Android-Geräten den soge­nannten Sideload, also das Instal­lieren von Apps aus anderen Quellen als dem offi­zi­ellen App-Store zu.

Freie Instal­la­tion auf Andro­iden

Epic bietet sogar einen sicheren Down­load direkt von den eigenen Servern an. Dazu geht man mit einem Smart­phone-Browser auf die Seite fortnite.com/android oder scannt einen QR-Code auf der Epic-Home­page. Dem jewei­ligen Browser muss man dann die Berech­ti­gung zur Instal­la­tion erteilen und gege­be­nen­falls auch eine kriti­sche Nach­frage von Googles Viren­scanner Play Protect abni­cken.

"Fort­nite"-Einsteiger mit iPhone schauen dagegen vorerst in die Röhre. Hier führt keine Weg an Apples App Store vorbei. Da hilft nur abwarten und erst mal auf einer anderen Platt­form spielen, also auf PC, Mac, Xbox, Play­sta­tion oder Nintendo Switch.

