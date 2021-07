Forschung zu 6G in vollem Gange

So sieht eine 4G oder 5G Sendeantenne aus. Bei 6G könnten weitere Antennen hizukommen.

Foto: Picture-Alliance / dpa Es geht um eine möglichst schnelle Kommu­nika­tion zwischen Mensch und Maschine - ohne Verzö­gerung, so sicher und nach­haltig wie möglich: "Das vor allem wird beim Mobil­funk­stan­dard 6G wichtig sein", sagt Frank Fitzek, Professor und der Leiter des "Deut­schen Telekom-Lehr­stuhls für Kommu­nika­tions­netze" an der TU Dresden. Schon lang forscht Fitzek zum Mobil­funk­stan­dard 5G, der gerade erst ausge­rollt wird. Bald kommt eine neue Aufgabe dazu: An den Tech­nischen Univer­sitäten in Dresden und München soll unter seiner Leitung ein neues Zentrum zur Erfor­schung der 6. Mobil­funk­genera­tion entstehen. Der Name: "6G-life".

Groß­pro­jekt startet im August

Foto: Picture-Alliance / dpa Mitte August soll das gemein­same Groß­pro­jekt starten, das Bundes­for­schungs­minis­terium fördert es in den nächsten vier Jahren mit rund 70 Millionen Euro. Jeweils 60 Mitar­beiter sollen an beiden Stand­orten neu einge­stellt werden, rund 40 Profes­suren jeweils einge­bunden werden, um das Kommu­nika­tions­netz der Zukunft unter verschie­denen Aspekten in den Blick zu nehmen. Rund 200 Wissen­schaftler beschäf­tigen sich also künftig mit dem Thema 6G. "Wir versu­chen relativ schnell, die Sachen umzu­setzen."

Was bringt 6G?

Auto­nomes Fahren, Kommu­nika­tion mit Robo­tern, auto­mati­siertes Steuern von Maschinen - vieles ist laut Fitzek bereits mit dem derzei­tigen Stan­dard 5G möglich. "Aber die Kommu­nika­tion in Echt­zeit, Steuern der Dinge ohne Verzö­gerung, das kann es nicht erfüllen." Gerade für die Indus­trie, etwa für die Auto­mobil­her­steller seien solche Funk­tionen aber wichtig. Auch in der Indus­trie 4.0 oder im Gesund­heits­wesen dürfte 6G künftig eine große Rolle spielen. Mobile Robotik und virtu­elle Realität - mit der neuen Tech­nologie rücken solche Visionen näher. Bis es so weit ist, müssen sich die Akteure aber noch gedulden: Laut Fitzek dauert die Entwick­lung in der Regel um die zehn Jahre, bis 2030 soll das neue Netz aufge­baut sein.

Nicht nur noch schneller, sondern sicherer

Beim Forschen zum 6G geht es aber nicht nur um eine schnelle Daten­über­tra­gung und die digi­tale Infra­struktur, sondern auch um Sicher­heit - also wie sich Cyber­angriffe abwehren lassen. Auch Nach­hal­tig­keit ist ein Thema. "Wir wollen forschen, wie viel Energie dieses Netz­werk eigent­lich schluckt", so Fitzek. Ganze Prozesse und Kommu­nika­tions­netze, so der Wissen­schaftler, müssten neu gedacht werden. Die Deut­schen tun sich seiner Einschät­zung nach oft schwer mit der Digi­tali­sie­rung. "Wenn man denkt, wie schwer sich etwa ein Gesund­heitsamt tut, sich von einem Faxgerät zu trennen, wissen wir, wo wir stehen." Andere Länder wie Schweden oder Däne­mark seien nicht nur besser aufge­stellt, sondern stünden dem Thema offener gegen­über.

Keine Angst vor digi­taler Trans­for­mation

Gleich­wohl birgt das Thema digi­tale Trans­for­mation viele Ängste und Sorgen - auch ethi­sche Fragen sollen daher beim Projekt "6G-life" eine Rolle spielen. Wie werden die Kinder in Zukunft lernen, wie sieht die Gesund­heits­ver­sor­gung aus? "Viele beschäf­tigt auch die Frage, was die Digi­tali­sie­rung mit dem Arbeits­platz macht." Fitzek stellt sich etwa einen Show­room auf dem Campus vor, in dem die Bevöl­kerung testen kann, was 6G eigent­lich bedeutet. "Wir können Tech­nologie nicht nur bauen, sondern müssen auch die Bevöl­kerung mitnehmen", so der Wissen­schaftler.

Keine schäd­liche Strah­lung

Vorbe­halte wegen schäd­licher Strah­lung hingegen hält Fitzek für unbe­gründet. Weder 5G noch 6G seien gefähr­lich für die Gesund­heit, ist der Professor über­zeugt. "Mobil­funk ist nur dann gefähr­lich, wenn ich bei Tempo 130 auf der Auto­bahn meine Nach­richten auf dem Handy lese." Einen Beweis aus wissen­schaft­lichen Unter­suchungen gebe es nicht, zudem sei die Strah­lung durch Handy oder Fern­seh­turm um ein Viel­faches höher etwa bei 5G-Funk­masten. "Genau genommen handelt es sich um elek­tro­magne­tische Wellen, die nur einen Effekt haben: Sie erwärmen den Körper." Dafür gebe es zudem Grenz­werte.

Mit "6G-life" sollen auch Start-ups unter­stützt werden - zehn Millionen Euro der Förder­gelder sind für junge Unter­nehmen einge­plant. Geplant ist eine enge Zusam­men­arbeit zwischen Forschung und Indus­trie, um neue Ideen möglichst schnell umzu­setzen. Fitzek nannte etwa das Dresdner Start-Up "Wandel­bots" als beispiel­haft für diesen Prozess. Das Unter­nehmen mit mitt­ler­weile rund 140 Mitar­bei­tern würde die Kommu­nika­tion zwischen Mensch und Maschine ganz neu defi­nieren. Ähnliche Projekte, so hofft Fitzek, entstehen in ein paar Jahren aus dem neuen Zentrum zur 6G-Forschung.

Während die 6G-Forschung anläuft, bestä­tigt die Regie­rung weiterhin viele Funk­löcher bei 4G.