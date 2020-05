5G NetMobil: Projekt zum vollvernetzten Straßenverkehr

Mehr Sicher­heit, mehr Komfort und weniger Emis­sionen: Wenn Fahr­zeuge mitein­ander vernetzt sind und sich mit der Verkehrs­in­fra­struktur (also Straßen oder Ampeln) in Echt­zeit austau­schen können, sollte das sowohl das Unfall­ri­siko als auch Emis­sionen redu­zieren.

Zentrale Voraus­set­zung dafür ist eine stabile und zuver­läs­sige Daten­ver­bin­dung – entweder auf Basis des Mobil­funks der fünften Genera­tion (5G) oder WLAN-basierter Alter­na­tiven (ITS-G5). Daran hat das Forschungs­pro­jekt "5G NetMobil" in den vergangen drei Jahren mit insge­samt 16 Part­nern aus Forschung, Mittel­stand und Indus­trie gear­beitet. Nun stellen sie ihre Ergeb­nisse vor:

„Mit dem Projekt 5G NetMobil zeigen wir, wie moderne Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gien unseren Stra­ßen­ver­kehr gleich­zeitig sicherer, effi­zi­enter und wirt­schaft­li­cher machen“, sagte Thomas Rachel MdB, Parla­men­ta­ri­scher Staats­se­kretär im Minis­te­rium für Bildung und Forschung. Das Minis­te­rium hatte das Forschungs­pro­jekt mit 9,5 Millionen Euro geför­dert. Die durch das Projekt geschaf­fenen Grund­lagen in den Berei­chen Netz­werke, Sicher­heit und Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­kolle sind nun die Basis für die Stan­dar­di­sie­rung, die Entwick­lung neuer Geschäfts­mo­delle sowie erste Seri­en­pro­jekte der Projekt­partner.

Grund­lage für inno­va­tive Verkehrs­kon­zepte

Der Schreck, wenn plötzlich "aus dem Nichts" ein Fußgänger auftaucht. Die vernetzte Straße könnte das "vorhersehen"

Foto: 5G-NetMobil-Projekt Beispiele: Fußgänger an einer unüber­sicht­li­chen Stra­ßen­kreu­zung oder ein Fahr­zeug, das plötz­lich aus einer nicht einseh­baren Seiten­straße hervor­kommt - im Stra­ßen­ver­kehr ergeben sich häufig Situa­tionen, die selbst ein guter Fahrer nicht voll­ständig über­bli­cken kann. Radar-, Ultra­schall- und Video­sen­soren sind die Augen moderner Fahr­zeuge. Sie erfassen das Verkehrs­ge­schehen um Fahr­zeuge herum, können aber weder um eine Stra­ßen­ecke oder hinter Hinder­nisse schauen.

Die direkte Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infra­st­ruc­ture (V2I) und Vehicle-to-Network (V2N)-Kommu­ni­ka­tion soll ermög­li­chen, dass Fahr­zeuge unter­ein­ander und mit ihrer Umge­bung Daten in Echt­zeit austau­schen können – selbst über den (opti­schen) Sicht­be­reich hinaus.

Im Projekt 5G-NetMobil wurden Kreu­zungs­as­sis­tenten entwi­ckelt, die Fußgänger und Radfahrer an unüber­sicht­li­chen Kreu­zungen schützen sollen. Eine in oder neben der Straße Infra­struktur aufge­baute Kamera soll Fußgänger erkennen und Fahr­zeuge inner­halb weniger Milli­se­kunden warnen können.

Platoo­ning: Einer für alle

Bei der Ernte wird die Erntemaschine vom Traktor synchronisiert oder umgekehrt, so geht nichts verloren

Foto: 5G-NetMobil-Projekt / Claas / Robert Bosch GmbH Ein anderes Beispiel ist das "Platoo­ning": Nutz­fahr­zeuge fahren in Kolonnen (soge­nannten Platoons) hinter­ein­ander. Das erste Fahr­zeug "schaut" für die anderen quasi mit. Gas-, Brems- und Lenk­ein­griffe erfolgen über die V2V-(Fahr­zeug-zu-Fahr­zeug)-Kommu­ni­ka­tion und das synchron. Das Wind­schat­ten­fahren in der Kolonne kann den Kraft­stoff­ver­brauch redu­zieren und die Sicher­heit auf den Auto­bahnen erhöhen. Sowohl Fahr­zeug­ab­stände von weniger als zehn Meter als auch das "paral­lele Platoo­ning" etwa in der Land­wirt­schaft sind möglich.

Stan­dar­di­sie­rung und neue Geschäfts­mo­delle

Beim Platooning "sieht" das Führungsfahrzeug für die Mitfahrer mit und kann Steuerungsfunktionen übernehmen

Foto: 5G-NetMobil-Projekt / Robert Bosch GmbH Wich­tige Fragen der auto­mo­bilen Echt­zeit-Kommu­ni­ka­tion sollten beant­wortet werden. Damit voll­ver­netztes Fahren Realität werden kann, muss die direkte Kommu­ni­ka­tion zwischen den Fahr­zeugen und mit der Infra­struktur extrem zuver­lässig und mit hohen Daten­raten und geringen Latenz­zeiten funk­tio­nieren. Was passiert, wenn sich die Qualität der Daten­ver­bin­dung ändert, wenn nur eine gerin­gere Daten­rate für die direkte Kommu­ni­ka­tion zwischen den Fahr­zeugen zur Verfü­gung steht?

Die Forscher haben ein „Quality of Service“-Konzept erar­beitet, das Ände­rungen der mögli­chen Netz­qua­lität erkennt und alle vernetzten Fahr­funk­tionen verstän­digt. Beim Platoo­ning würden dann die Abstände der einzelnen Fahr­zeuge in der Kolonne auto­ma­tisch vergrö­ßert werden.

Geforscht wurde mit "Slicing", wenn Teile des Netzes in virtu­elle Unter-Netze aufge­teilt werden. Für die Daten­über­tra­gung bei sicher­heits­kri­ti­schen Funk­tionen wie der Warnung vor einem Fußgänger an der Kreu­zung wird nun ein sepa­rates Teil­netz genutzt, um diese Nach­richten zu jeder Zeit "durch" zu bekommen.

Die Daten­über­tra­gung für das Video­strea­ming oder die Aktua­li­sie­rung der Stra­ßen­karte wird in einem davon getrennten virtu­ellen Netz gesteuert und bei Bedarf kurz­fristig zurück­ge­stellt, wenn nur eine geringe Daten­rate zur Verfü­gung steht.

Weiterhin hat das Forschungs­pro­jekt Beiträge für die "hybride" Kommu­ni­ka­tion von klas­si­schem Mobil­funk und WLAN-basierten Alter­na­tiven geleistet. Es soll dann die jeweils stabilste Verbin­dung genutzt werden, damit die Daten­ver­bin­dung unter­wegs nicht abreißt.

Die im Projekt gewon­nenen Erkennt­nisse sollen in die welt­weite Stan­dar­di­sie­rung der Kommu­ni­ka­ti­ons­in­fra­struktur einfließen und wesent­liche Grund­lagen weiterer Entwick­lungen der Part­ner­un­ter­nehmen werden.

Setzen alle Partner künftig auf 5G zur Vernet­zung?

Nein, dieser Streit konnte nicht beigelegt werden. Die betei­ligten Projekt­partner verfolgen unter­schied­liche tech­no­lo­gi­sche Ansätze für die direkte Kommu­ni­ka­tion zwischen Fahr­zeugen und mit der Infra­struktur – sei es auf Basis von Mobil­funk (5G) oder WLAN-basierter Alter­na­tiven (ITS-G5).

Ziel war es, Grund­lagen für die Stan­dar­di­sie­rung beider Tech­no­lo­gien und die hersteller- und tech­no­lo­gie­über­grei­fende Kommu­ni­ka­tion zu schaffen.

Wer ist bei 5G-NetMobil betei­ligt?

Die Initia­tive liest sich wie ein "Who-is-Who" der Branche. Neben dem Projekt­ko­or­di­nator Robert Bosch GmbH und der Tech­ni­schen Univer­sität Dresden (Co-Koor­di­nator) sind die Firmen Acticom (Sensoren, Alar­mie­rung), BMW (Auto­mo­bile), Claas (Land­wirt­schaft­liche Maschinen), Deut­sche Telekom (Netz­be­treiber), dresden elek­tronik inge­nieur­technik (Steue­rungen), Ericsson (Netz­werk­aus­rüster), Fraun­hofer Hein­rich-Hertz-Institut, Heusch/Boese­feldt (Verkehrs­sys­teme), Hoch­schule für Technik und Wirt­schaft des Saar­landes (htw saar), Logic Way (Auto­ma­ti­sie­rung), Nokia (Netz­werk­aus­rüster), die Tech­ni­sche Univer­sität Kaisers­lau­tern, Voda­fone (Netz­be­treiber) und die Volks­wagen AG (Auto­mo­bile).