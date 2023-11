Sky zeigt Formel 1 erneut kostenlos im Live-Stream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt den Großen Preis von Brasi­lien am kommenden Sonntag kostenlos im Internet. Zahlende Abon­nenten können das Formel 1 Rennen auch in UHD-Qualität verfolgen.

Formel 1 kostenlos bei Sky

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Der Pay-TV-Sender Sky hat in diesem Jahr keinen Free-TV-Partner für die Über­tra­gungen von der Formel 1 gefunden. Das Unter­nehmen ist aber verpflichtet, einige Rennen auch im unver­schlüs­selten Fern­sehen anzu­bieten. Also macht Sky aus der Not eine Tugend und über­trägt ausge­wählte Rennen selbst kostenlos und unver­schlüs­selt - aller­dings nicht im klas­sischen Fern­sehen, sondern per Live­stream im Internet.

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Während zahlende Sky-Abon­nenten die Über­tra­gung des Großen Preises von Brasi­lien in UHD-Qualität empfangen können, will der Fern­seh­sender mit Gratis-Über­tra­gungen im Internet nicht zuletzt auch "Lust auf mehr" machen. Sprich: Sky erhofft sich natür­lich mit den kosten­losen Streams auch Inter­essenten, die sich perspek­tivisch für ein Abon­nement entscheiden.

Hier gibt es den kosten­losen Live-Stream

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Die kosten­losen Über­tra­gungen können über die Webseite und App von Sky Sport empfangen werden. Darüber hinaus zeigt der Sender den Live-Stream auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport. Aber auch auf TikTok können Inter­essenten den Großen Preis von Brasi­lien verfolgen. Hier wird das Video­signal im 9:16-Format gezeigt. Zudem setzt Sky für TikTok auf eigene Kommen­tatoren und zusätz­liche Funk­tionen.

Wer die Formel 1 am Sonntag ab 18 Uhr bei @skysport­formel1 auf TikTok sieht, profi­tiert von einer Multi-Split-Screen-Funk­tion, mit der sich bis zu vier Signale gleich­zeitig nutzen lassen. Kommen­tiert wird die Sendung auf TikTok von Sophia Flörsch und Joé. Die Kommen­tatoren sollen sich dabei im konstanten Austausch mit der TikTok Commu­nity befinden.

Letzte Gratis-Über­tra­gung der Saison?

In diesem Jahr hat Sky bereits die Formel-1-Rennen in Spanien, Ungarn und Katar kostenlos im Live­stream gezeigt. Geplant war auch die Über­tra­gung des Großen Preises der Emilia-Romagna aus Imola in Italien. Dieses Rennen fiel dem Unwetter in der Region zum Opfer.

Nach dem Großen Preis von Brasi­lien am kommenden Sonntag in Sao Paulo finden in diesem Jahr nur noch zwei Formel 1 Rennen statt: Am 19. November in Las Vegas und am 26. November in Abu Dhabi. Ob Sky auch eine dieser Veran­stal­tungen im kosten­losen Live-Stream zeigt, ist noch nicht bekannt.

Die Formel 1 könnte neben Sky auch über ille­gale Streams in Deutsch­land zu sehen sein. Wie bereits berichtet, hofft Sky auf schnel­leren Zugriff auf die Stream-Piraten.