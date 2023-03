Jetzt doch: Sky findet Free-TV-Partner für die Formel 1

Jetzt also doch: Nach dem Rückzug von RTL hat der Pay-TV-Sender Sky als Rech­teinhaber einen neuen Free-TV-Partner für die Formel 1 gefunden. Live-Rennen gibt es aber weiter nur im Pay-TV zu sehen. Eine gute Nach­richt für alle Formel-1-Fans in Deutsch­land ist dennoch, dass der Sender Sport1 die Motor­sport-Königs­klasse zurück ins frei empfang­bare Fern­sehen bringt und die komplette Saison 2023 mit dem neuen Magazin "Sky F1 High­lights – präsen­tiert vom AvD" zu allen 23 Rennen zeigt.

High­light-Magazin und Clips via Web und Apps

Sky findet Free-TV-Partner für Formel 1

Bildquelle: Sky Neben einer ausführ­lichen Zusam­men­fas­sung des Rennens beinhaltet das einstün­dige High­light-Magazin unter anderem Analysen von Formel-1-Experte und Ex-Renn­fahrer Chris­tian Danner und Sport1-Kommen­tator Peter Kohl. Gezeigt wird Magazin in der Regel am Sonn­tag­abend sowie im Simul­cast-Live­stream auf sport1.de und in den Apps des Senders. In Ausnah­mefällen werde das neue Format am Montag ab 20.15 Uhr ausge­strahlt, das galt auch für die erste Ausgabe nach dem Auftakt in Bahrain am gest­rigen Abend.

An Montag­abenden sind im weiteren Saison­ver­lauf auch Wieder­holungen der Sendung vom Sonntag vorge­sehen. Bestand­teil der Subli­zenz-Verein­barung mit Sky sind zudem High­light-Clips für die digi­tale Bericht­erstat­tung über die Formel 1 auf sport1.de und in den Sport1-Apps ab zwei Stunden nach Rennende. Darüber hinaus soll es im Rahmen der Koope­ration ab sofort an Renn­sonntag regel­mäßige Live-Schalten zu den Sky-Repor­tern und Experten vor Ort aus dem "Stahl­werk Doppel­pass" mit Mode­rator Florian König geben.

Die Verant­wort­lichen des Deals zeigen sich zufrieden. Olaf Schröder, Vorstands­vor­sit­zender der Sport1 Medien AG und Vorsit­zender der Geschäfts­füh­rung der Sport1 GmbH, sagt: "Die Formel 1 fährt auf Sport! Wir bedanken uns bei Sky für die Umset­zung dieser Koope­ration und freuen uns alle gemeinsam auf den Saison­start."

Fokus auf jüngere Zuschauer

"Die Koope­ration mit Sport1 ist ein weiterer wich­tiger Baustein unserer Distri­buti­ons­stra­tegie", sagt Hans Gabbe, Senior Vice Presi­dent Sports Rights & Commer­cia­liza­tion bei Sky Deutsch­land. "Durch sie machen wir die Formel 1 auch über die exklu­siven Live-Über­tra­gungen auf Sky und unserem Strea­ming-Service WOW hinaus einem möglichst breiten Publikum zugäng­lich".

Der Formel 1 gelinge es, vor allem inner­halb der jüngeren Ziel­gruppe konstant zu wachsen. "Die großen Reich­weiten, die wir mit Formel-1-Content 2022 in unserer über sieben Millionen Nutzer umfas­senden Sky-Sport-Commu­nity sowie unseren digi­talen Platt­formen Web und App erzielt haben, sowie das starke Wachstum gegen­über der Vorsaison machen dieses Poten­zial deut­lich", so Gabbe weiter.

In einer weiteren News berichten wir, wie Sky die Rennen der Formel 1 in dieser Saison über­trägt.