Mehr Datenvolumen bei den Fonic-Marken

Screenshot: teltarif.de, Quelle: fonic-mobile.de Kunden von Fonic und Fonic Mobile bekommen ab sofort mehr Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang, wenn sie eine Internet-Option zu ihrem Prepaid-Tarif hinzu­gebucht haben. Zusätz­liche Kosten fallen nicht an. Wie viel Extra-Surf­volumen die Nutzer erhalten, ist abhängig davon, bei welcher der beiden Telefónica-Marken sie Kunde sind und welche Option sie gebucht haben.

Fonic-Kunden bekommen für 19,99 Euro in vier Wochen jetzt eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand mit 12 GB unge­dros­seltem Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Bislang waren es jeweils nur 7 GB. Dementspre­chend wurde der Tarif in Fonic Smart 12 GB umbe­nannt.

Für 16,99 Euro Grund­gebühr in vier Wochen bekommen die Kunden nun 6 GB anstelle der bishe­rigen 5 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu kommt auch hier eine Alle-Netze-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Der Tarif wird nun als Fonic Smart 6 GB bezeichnet. Die 9,99-Euro-Option bleibt unver­ändert. Der Fonic Smart 3 GB bietet der Bezeich­nung entspre­chend eine Allnet-Flat mit 3 GB unge­dros­seltem Daten­volumen.

Fonic mobile: Güns­tiger als Fonic

Screenshot: teltarif.de, Quelle: fonic-mobile.de Die Inklu­siv­leis­tungen der Tarife von Fonic mobile entspre­chen denen von Fonic. Kunden zahlen aber nied­rigere Grund­gebühren. Der Fonic mobile Smart 12 (bisher Smart 7) kostet 17,99 Euro in vier Wochen, der Fonic mobile smart 6 (bisher Smart 5) ist für 12,99 Euro in vier Wochen zu bekommen und der Fonic mobile Smart 3 schlägt mit 7,99 Euro in vier Wochen zu Buche.

Bei beiden Marken ist außerdem eine Surf-Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Diese kostet bei Fonic und Fonic mobile 5 Euro je Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum. Bislang waren jeweils 1,5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen im Preis enthalten. Jetzt steigt die Inklu­siv­leis­tung auf 2 GB. Danach wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs gedros­selt.

Die Kunden von Fonic und Fonic mobile tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Telefónica. Für den Internet-Zugang stehen das GSM-, UMTS- und LTE-Netz zur Verfü­gung. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 25 MBit/s im Down­stream. Tele­fonate sind auch über VoLTE und WiFi Calling möglich. Die Handy-Tele­fonie über WLAN-basierte Internet-Zugänge ist aller­dings nicht in jedem Fall eine Verbes­serung.