Markt: Samsung dominiert bei Foldables, Apple bei Watches

Die Kommu­nika­tion über falt­bare Handys und clevere Uhren gewinnt an Rele­vanz, wie eine Markt­for­schungs­studie zeigt. Samsung domi­niert bei Fold­ables, Apple bei Smart­wat­ches.

Es gibt neue Statis­tiken zur Markt­situa­tion der Fold­ables und Smart­wat­ches. Falt­bare Smart­phones stei­gern rasant ihre Beliebt­heit, im Jahres­ver­gleich wurden 571 Prozent mehr Einheiten ausge­lie­fert. Beson­ders populär waren vergan­genes Quartal das Galaxy Z Flip 3 5G, das Galaxy Z Fold 3 5G und das Huawei P50 Pocket.

Samsung domi­nierte den Markt mit 71 Prozent. Im Smart­watch-Sektor hatte hingegen Apple die Nase vorne. Anteilig über 36 Prozent der ausge­lie­ferten Uhren entfielen auf die Apple Watches. Das Wachstum der cleveren Zeit­messer lag bei 13 Prozent.

Fold­ables finden immer mehr Fans

Foldables erzielen eine höhere Marktakzeptanz

Vor drei­ein­halb Jahren präsen­tierte Royole mit dem Flexpai das erste, kommer­zielle falt­bare Smart­phone. Es folgten das Samsung Galaxy Fold und das Huawei Mate X. Mitt­ler­weile sind rund 20 Mobil­geräte mit bieg­samem Bild­schirm von neun Herstel­lern erhält­lich. Im Jahres­ver­gleich konnte das Foldable-Segment um 571 Prozent zulegen. Es wurden in Q1 2022 2,2 Millionen Einheiten verschickt. Dennoch bedeu­tete dies einen Rück­gang um 47 Prozent in Rela­tion zu Q4 2021. Mit 74 Prozent Markt­anteil hielt Samsung die Spit­zen­posi­tion. Auf Rang zwei lag Huawei mit 20 Prozent. Alle weiteren Hersteller mussten sich mit zwei Prozent oder weniger zufrie­den­geben. Foldable-Markt: Verteilung nach Herstellern

Bild: DSCC Das dritte Quartal in Folge war das Galaxy Z Flip 3 5G das belieb­teste Origami-Handy. Es heimste 51 Prozent Markt­anteil ein. Auf dem zweiten und dritten Platz posi­tio­nierten sich das Galaxy Z Fold 3 5G und das Huawei P50 Pocket. Diese drei Smart­phones machten 91 Prozent des Foldable-Sektors aus. Sämt­liche anderen Geräte kamen nicht über 2,5 Prozent hinaus. DSCC (Display Supply Chain Consul­tants) zeichnen sich für die aktu­elle Statistik verant­wort­lich. Die Analysten erwarten dieses Jahr 16 Millionen Auslie­ferungen falt­barer Smart­phones. Foldable-Markt: Verteilung nach Geräten

Smart­watch-Markt wächst eben­falls

Die Geschichte der schlauen Uhren begann 1990 mit der Casio VDB-1000. Aller­dings erreichten die Smart­wat­ches erst mit der 2013 veröf­fent­lichten Galaxy Gear und der 2015 veröf­fent­lichten Apple Watch eine brei­tere Masse. Letzt­genannte ist nach wie vor das erfolg­reichste Modell. Bei 36,1 Prozent aller in Q1 2022 ausge­lie­ferten Smart­wat­ches handelte es sich um eine Apple Watch. Smartwatch-Marktverteilung

Bild: Counterpoint Research Samsung konnte sich mit 10,1 Prozent Platz zwei sichern. Huawei komplet­tierte das Trepp­chen mit 7,2 Prozent. Xiaomi war für fünf Prozent der ausge­lie­ferten Smart­wat­ches verant­wort­lich. Dahinter rangierte Garmin mit 4,3 Prozent. Insge­samt gab es ein Wachstum um 13 Prozent.

