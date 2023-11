Galaxy Z Fold 6 könnte mit S-Pen-Befestigung kommen

Das Galaxy Z Fold 6 könnte endlich mit einer inte­grierten Aufbe­wah­rungs­mög­lich­keit für den S-Pen daher­kommen. Aller­dings scheint sich Samsung hierbei nicht für das klas­sische Silo wie beim Galaxy S23 Ultra zu entscheiden. In einem neu veröf­fent­lichten Patent des Elek­tronik­kon­zerns wird ein falt­bares Smart­phone mit zwei verschie­denen Stylus-Montagen demons­triert. Beim ersten Ansatz lässt sich der Einga­bestift unter­halb der Kamera in die Rück­seite des Handys einkli­cken. Das kennt man schon von entspre­chenden Hüllen. Beim zweiten Ansatz wird der S-Pen seit­lich befes­tigt.

Galaxy Z Fold 6 mit S-Pen-Befes­tigung?

S-Pen-Schacht für die Rückseite

Samsung / studimo Schon seit drei Gene­rationen liefert Samsung seine Falter im Buch-Stil mit einem Digi­tizer und somit Unter­stüt­zung für den haus­eigenen aktiven Stylus aus. Eine prak­tische Komfort­funk­tion, vor allem in Kombi­nation mit den 7,6-Zoll-Displays der Foldables. Aller­dings lässt sich der optional offe­rierte S-Pen nicht am Gerät selbst montieren. Für den sicheren Trans­port muss eine spezi­elle Hülle erworben werden. Eine unbe­queme Lösung, die beim Galaxy Z Fold 6 wegfallen könnte.

Unkon­ven­tio­nelle seit­liche S-Pen-Montage

Der Leaker David Kowalski alias xleaks7 macht in Koope­ration mit studimo auf ein neues Samsung-Patent aufmerksam. Erst am 31. Oktober 2023 wurde jenes von der nord­ame­rika­nischen Patent­behörde USPTO publi­ziert. Das Doku­ment beschreibt verschie­dene Heran­gehens­weisen für die Stylus-Anbrin­gung. Bei einem Ansatz gibt es in der Rück­seite des Handys eine Mulde. In diese wird der Stift hinein­gelegt und fest geklickt. Dabei würde der einge­ras­tete Stift etwa die Höhe des Kame­rabu­ckels errei­chen. Nutzer hätten damit den Mecha­nismus der Hülle, ohne eine solche erstehen zu müssen.

Seitliche S-Pen-Befestigung

Samsung / studimo Etwas gewöh­nungs­bedürftig mutet Samsungs Über­legung einer seit­lichen Befes­tigung des Stiftes an. Das vordere Display hätte eine ungleich­mäßige Breite. In die Ausspa­rung würde schließ­lich der S-Pen montiert werden. Mögli­cher­weise kommt eine magne­tische Haftung zum Einsatz. Der Vorteil dieser Lösung wäre eine Inter­aktion mit dem Display­inhalt über die Tasten des Einga­bestifts. Entspre­chend hat Samsung auch neue Stylus-Konzepte mit bis zu drei Schalt­flä­chen in seinem Patent fest­gehalten. Ob Samsung eine der S-Pen-Befes­tigungen schon im Galaxy Z Fold 6 nutzt, bleibt abzu­warten. Es ist aber ein oft nach­gefragtes Feature.

