Gerücht: Samsung Galaxy Z Fold 6 wird dünner

Vergli­chen mit einigen Konkur­renz­modellen ist das Galaxy Z Fold 5 ein ziem­licher Klotz. Zwar konnte Samsung in Rela­tion zur Vorgän­ger­gene­ration die Dicke um 1,4 mm auf 13,4 mm redu­zieren, der Rekord liegt aber bei 9,9 mm. Einem Bericht aus Südkorea zufolge will der Hersteller mit dem Galaxy Z Fold 6 nicht mehr den Wett­bewer­bern hinter­her­hinken. Die Dicke im geschlos­senen und geöff­neten Zustand soll merk­lich geringer ausfallen. Bei der Soft­ware legt sich die Firma auch ins Zeug, Samsung Internet hat nun eine Auto­ver­voll­stän­digung.

Galaxy Z Fold 6 wird wohl abspe­cken

Mit 9,9 mm ist das Honor Magic V2 viel schlanker als das Galaxy Z Fold 5

Honor Im Vergleich zum Galaxy Z Fold 3 5G gab es beim Galaxy Z Fold 4 ledig­lich eine um 0,2 mm redu­zierte Tiefe. Beim dies­jäh­rigen Galaxy Z Fold 5 war der Sprung schon größer. Die Dicke wurde von 15,8 mm auf 13,4 mm verrin­gert. Allzu beein­dru­ckend ist dieser Wert dennoch nicht. Googles Debüt-Falter Pixel Fold ist mit 12,1 mm deut­lich kompakter. Den Rekord­wert hat aber Honor inne. Dessen Magic V2 ist trotz zweier Displays und 5000-mAh-Akku nur 9,9 mm dick. Das Galaxy Z Fold 5 besitzt ledig­lich eine 4400-mAh-Batterie.

Samsung hat also defi­nitiv Nach­hol­bedarf in diesem Bereich. Ein Bericht des südko­rea­nischen Nach­rich­ten­maga­zins The Elec beteuert, dass der Hersteller seine Haus­auf­gaben beim nächst­jäh­rigen Foldable besser macht. Es soll erheb­lich dünner als das dies­jäh­rige Falt-Handy werden. Das Modell trägt höchst­wahr­schein­lich den Namen Galaxy Z Fold 6. Samsung scheint an den Erfolg seiner Smart­phones mit bieg­samen Anzeigen zu glauben. Das Ziel der Auslie­ferungen beträgt 2024 angeb­lich 20 Millionen Einheiten.

Samsung Internet mit Auto­ver­voll­stän­digung

Bei seinen Apps opti­miert der Elek­tronik­kon­zern eben­falls fleißig. Wie PhoneArena meldet, gibt es ein neues Update für den Browser Samsung Internet. Die Aktua­lisie­rung führt eine Auto­ver­voll­stän­digung ein. Ähnlich wie bei diversen anderen Programmen ergänzt die Soft­ware also jetzt eine URL während der Eingabe. Als weitere Neue­rungen von Samsung Internet 23.0.0.47 werden eine auf 90 Tage erhöhte Spei­che­rung des Verlaufs und eine Synchro­nisie­rung von Tab-Gruppen genannt.

