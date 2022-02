Samsung: Galaxy Z Fold 4 kommt mit S-Pen-Silo

Es gibt Neuig­keiten rund um drei unver­öffent­lichte Samsung-Smart­phones, nament­lich Galaxy Z Fold 4 5G, Galaxy A23 und Galaxy A23 5G. Das im August erwar­tete High-End-Falt-Smart­phone soll ein popu­läres Feature des Galaxy S22 Ultra erben. Ein Silo für den S Pen sei diesmal vorhanden, wodurch das Anbringen einer klobigen Schutz­hülle entfällt. Die Einsteiger-Mobil­tele­fone Galaxy A23 und Galaxy A23 5G sollen sich auch abseits des Funk­stan­dards deut­lich vonein­ander unter­scheiden. So hat die 5G-Ausgabe ihrem LTE-Pendant beispiels­weise ein größeres Display und mehr Arbeits­spei­cher voraus.

Galaxy Z Fold 4 als weitere Note-Alter­native

Galaxy Z Fold 4 5G: Stift-Einschub wohl inklusive

Samsung Mit der Phablet-Serie Galaxy Note scheint Samsung nicht mehr weiter­machen zu wollen, was aber verschmerzbar ist, da es mit dem Galaxy S22 Ultra einen Erben im Geiste gibt. Wem selbst dessen 6,8 Zoll großes Display noch zu klein für Notizen und Skizzen ist, greift zum Galaxy Z Fold 3 5G. Letz­teres kann dank Digi­tizer im 7,6 Zoll messenden Haupt­bild­schirm auch mit dem S Pen umgehen. Was fehlt, ist ein Einschub für den Einga­bestift – und das soll sich laut der südko­rea­nischen Nach­rich­ten­seite The Elec (via SamMobile) beim Nach­folger ändern.

Einen Schacht zum Verstauen des Stylus, wie ihn das Galaxy S22 Ultra besitzt, inte­griert der Hersteller den Angaben zufolge im Galaxy Z Fold 4 5G. Das wäre ein logi­scher Schritt. An der Schreib­fläche für den S Pen soll sich indes kaum etwas ändern. Eine Display­dia­gonale von 7,56 Zoll schwirrt in der Gerüch­teküche umher. Dies wäre ein kleiner Rück­schritt im Vergleich zu den runden 7,6 Zoll des Galaxy Z Fold 3 5G.

Ähnli­cher Name, große Unter­schiede: Galaxy A23 / A23 5G

Galaxy A23 (5G)

@Onleaks / @prepp in In Koope­ration mit colle­ged­unio (via Android Police) stellte der Bran­chen­insider @OnLeaks Spezi­fika­tionen und Render­bilder von Samsungs nahender Einstei­ger­klasse zur Verfü­gung. Beginnen wir mit der LTE-Vari­ante des Galaxy A23. Diese soll über ein 6,4 Zoll großes Display und den Chip­satz Qual­comm Snap­dragon 680 verfügen. An Spei­cher werden 4 GB RAM und 128 GB Flash genannt. Beim Galaxy A23 5G seien eine 6,55 Zoll umfas­sende Anzeige, das SoC MediaTek Dimen­sity 700, 6 GB RAM und 128 GB Flash verbaut. Galaxy A23 (5G) in Schwarz

@Onleaks / @prepp in Die Kamera-Ausstat­tung der Smart­phone-Geschwister gleicht sich wahr­schein­lich. Hobby-Foto­grafen finden hinten Weit­winkel (50 MP), Ultra­weit­winkel (8 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 2 MP) vor. Selfies werden mit 13 Mega­pixel geschossen. Ein Schman­kerl für Kopf­hörer-Fans dürfte die 3,5-mm-Buchse von Galaxy A23 (5G) sein. Angeb­lich soll das Budget-Duo am 31. März vorge­stellt werden.

Mit Nokia G21 und Nokia G11 hat die finni­sche Marke eben­falls neue Modelle im Gepäck.