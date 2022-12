BNetzA: Offener Netzzugang in Fördergebieten?

Die Bundes­netz­agentur hat Grund­sätze zum offenen Netz­zugang in Förder­gebieten veröf­fent­licht und bittet um Stel­lung­nahmen.

„Wir wollen den Kundinnen und Kunden auf mit Steu­ermit­teln errich­teter Infra­struktur eine Auswahl an Produkten unter­schied­licher Anbieter, Quali­täten und Preise ermög­lichen“, erklärt Klaus Müller, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, in blumigem Amts­deutsch.

Theorie und Praxis

Der Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Gespräch mit einem seiner Chefs, Wirtschaftsminister Robert Habeck

Foto: Picture Alliance/dpa In der Praxis bedeutet das: Wenn in einem Gebiet das Fest­netz auf aktu­elle Inter­net­geschwin­dig­keiten gebracht wird, etwa durch Verle­gung von Glas­faser (bis ins Haus oder bis zum Schalt­ver­teiler), mussten die Kunden das Angebot genau dieser Firma nehmen, die da baut, oder auf schnel­leres Internet verzichten.

Ist dabei staat­liche Förde­rung im Spiel, müssten die bauenden Firmen ihrer Tele­kom­muni­kations-Konkur­renz eigent­lich Ange­bote unter­breiten, damit die ihre Kunden auch versorgen können. Das heißt aber nicht, dass es diese Produkte dann auch wirk­lich gibt. Oft ist das in der Praxis nicht der Fall.

Das möchte die Bundes­netz­agentur ändern.

Offener Netz­zugang bei geför­dertem Breit­band­ausbau

Mit soge­nannten "Grund­sätzen" soll ein Beitrag zur Inves­titi­ons­sicher­heit für ausbau­ende Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen geleistet und zugleich nach­fra­genden Unter­nehmen Möglich­keiten und Grenzen eines offenen Netz­zugangs im geför­derten Breit­band­ausbau aufge­zeigt werden.

In Gebieten, in denen ein Breit­band­ausbau für Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen nicht wirt­schaft­lich ist, können unter bestimmten Bedin­gungen staat­liche Beihilfen einge­setzt werden. Dazu gibt es Förder­pro­gramme des Bundes oder der Länder. Wenn es Geld gibt, ist das seit Jahren an die Verpflich­tung geknüpft, Wett­bewer­bern Zugang zu der mithilfe dieser Gelder gebauten Netze zu gewähren.

Ange­bote für die Konkur­renten

Dafür müssen die Netz­betreiber ihren Konkur­renten Ange­bote machen, damit die eigene Breit­band­ange­bote für den Endkunden gestalten können.

Wenn also in A-Dorf die Firma B-Glas ein Netz auf- oder ausbaut, muss sie von vorne­herein auch anderen Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern (z.B. Telekom, Voda­fone, C-Tel, D-Tel, E-Tel etc.) die Möglich­keit bieten, dass die ihre Bestands­kunden über die Leitungen von B-Glas versorgen können.

Damit sollen regio­nale Mono­pole verhin­dert und Wett­bewerb auf der Infra­struktur ermög­licht werden. Endnut­zern soll so eine Auswahl an Produkten unter­schied­licher Anbieter, Quali­täten und Preisen zur Verfü­gung stehen wie in privat­wirt­schaft­lich erschließ­baren Gebieten.

In der Praxis ist das bislang meis­tens nicht der Fall.

Stel­lung­nahmen erwünscht

Die Bundes­netz­agentur will diese Grund­sätze in Abstim­mung mit dem Digi­tal­minister (Wissing) und dem Wirt­schafts­minister (Habeck) veröf­fent­lichen. Dazu hat sie alle "Akteure im Markt" einge­laden, sich zu Wort zu melden. Neben Netz­betrei­bern oder Technik-Liefe­ranten können das auch Endkunden sein, die bis zum 31. Januar 2023 ihre Stel­lung­nahmen einrei­chen können.