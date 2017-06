Wie funktioniert das WLAN im Flugzeug?

Über den Wolken die Facebook-Timeline checken, E-Mails schreiben oder einen Film streamen: Das geht in immer mehr Flugzeugen. Aber wie kommt das Internet-Signal überhaupt in die Kabine und wieder heraus?

Längst keine Utopie mehr: Brauchbares Internet per WLAN im Flugzeug Die Airlines bieten für das Surfen im Himmel verschiedene Pakete an, die auch entsprechend in den Kosten variieren. Sie unterscheiden sich etwa nach Nutzungsdauer oder Geschwindigkeit der verfügbaren Verbindung. In der Regel werden für die eigentliche Übertragung zwischen Flugzeug und Boden geostationäre Satelliten genutzt, erklärt Stefan Barck von Lufthansa Technik. Die Satelliten tauschen Signale mit diversen Bodenstationen auf der Erde aus.

Am Rumpf des Flugzeugs befindet sich eine Antenne, die sich mit dem jeweils nächstgelegenen Satelliten verbindet. Über diese Antenne kommen die Signale an Bord. Zunächst kommen sie auf einen Server, der sie an kabellose Zugangspunkte (Wireless Access Points) weiterleitet. Die funktionieren ähnlich wie WLAN-Router im Wohnzimmer und verbinden die Tablets, Smartphones oder Laptops der Fluggäste letztlich mit dem Internet. Auch Air Berlin nutzt Satellitentechnik für jene Flugzeuge, die mit Internetzugang ausgestattet sind, wie ein Sprecher erklärt.

Wann können Passagiere das Internet nutzen? Das kommt auf die verbaute Technik und deren Zulassung durch Luftfahrtbehörden an. Mit manchen Systemen können Passagiere schon während Start und Landung über das WLAN an Bord surfen, weil die Funkwellen auch in diesen kritischen Flugphasen die Bordelektronik nicht stören. Andere Systeme lassen sich erst ab einer Flughöhe von 10 000 Fuß (rund 3 000 Meter) nutzen.

Die stabilste Verbindung zwischen Flugzeug und Satelliten werde bei wolkenfreiem Himmel oder über der Wolkendecke erreicht, sagt Barck. "Dann gibt es keine Störungselemente wie Wasserpartikel, die die Signalverbindung beeinträchtigen."

Entwicklungen und Einschränkungen

Die Nachfrage nach Internet im Flugzeug ist gerade bei Langstrecken­flügen nicht von der Hand zu weisen. Zur Freude der Passagiere wird an der erforderlichen Technik stetig weiter verbessert, sodass Breitbandinternet in den Maschinen auf DSL-Niveau immer öfters zum Standard wird. Gerade Lufthansa Technik ist in diesem Bereich ein führendes Unternehmen, wie man zuletzt auf der Fachmesse AIX zeigte. Da bietet sich natürlich das Telefonieren per WLAN an. Genau das haben wir für Sie bereits Anfang des Jahres mit erfreulichen Ergebnissen bereits getestet.

Allerdings könnten Reisende in die USA von den schönen neuen Möglichkeiten vermutlich nicht mehr Gebrauch machen. Nach wie vor ist die Rede von einem Verbot für Notebooks, Tablets und anderer größerer elektronischer Geräte bei Flügen aus Europa in die USA. Zwar heißt es aktuell, dass man nach Möglichkeit andere Sicherheits­vorkehrungen einem Verbot vorziehen will, aber wie lange sich solche Bemühungen aufrechterhalten lassen, ist eine andere Frage.